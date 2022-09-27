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Меньше 6% территории Харьковщины остаются временно оккупированными, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Меньше 6% территорий Харьковской области остаются оккупированными российскими захватчиками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов.
"Еще 6% нашей области остаются временно оккупированными. Сейчас уже чуть меньше", - отметил глава ОВА.
Синегубов напомнил, что россияне продолжают обстреливать Харьковскую область, в частности, Купянск. За минувшие сутки 9 человек погибли, 5 человек получили ранения.
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показать весь комментарий27.09.2022 14:37 Ответить Мне нравится 3
Urs
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Tutu Tutukin
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