Меньше 6% территории Харьковщины остаются временно оккупированными, - ОВА

Меньше 6% территорий Харьковской области остаются оккупированными российскими захватчиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов.

"Еще 6% нашей области остаются временно оккупированными. Сейчас уже чуть меньше", - отметил глава ОВА.

Синегубов напомнил, что россияне продолжают обстреливать Харьковскую область, в частности, Купянск. За минувшие сутки 9 человек погибли, 5 человек получили ранения.

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