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Меньше 6% территории Харьковщины остаются временно оккупированными, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Меньше 6% территорий Харьковской области остаются оккупированными российскими захватчиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов.

"Еще 6% нашей области остаются временно оккупированными. Сейчас уже чуть меньше", - отметил глава ОВА.

Синегубов напомнил, что россияне продолжают обстреливать Харьковскую область, в частности, Купянск. За минувшие сутки 9 человек погибли, 5 человек получили ранения.

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Це - особисто мої судження, але в мене є таке припущення, що Купʼянськ-Вузловий - це новий напрямок постачання бавовни в Сватове - з півночного заходу. А з південного заходу вже раніше прилітало...
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27.09.2022 14:37 Ответить
"я сейчас покажу карту, откуда будет готовиться нападение на кацапов": заход нескольких подразделений со стороны Ковшаровки, и выход их в тылы на линию Песчаное - Песчаное, спровоцирует панику итак уже охреневших кацовойск в Глушковке, Колесниковке и Кругляковке. Интересно в каком состоянии переправа Сеньково-Кругляковка... Как только нам удастся возобновить там переправу, так сразу кацапы побегут из Боровой по единственно оставшейся дороге на Першотравневе. И вот тогда ж\д станция в Сватово окажется в досягаемости 155мм стволки со всего берега водохранилища.
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27.09.2022 15:09 Ответить
Мост на Сеньково разбит.Переправу там поставить сложно из-за земляной дамбы.
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27.09.2022 15:23 Ответить
 
 