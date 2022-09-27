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ЗСУ визволили Куп’янськ-Вузловий - одну з найбільших залізничних логістичних розв’язок на Харківщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

купянськ

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив звільнення від російських окупантів населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Для них (окупантів. - Ред.) було кілька принципових і важливих напрямків - Ізюм, ізюмська висота так звана. Це шлях,через який вони направляли свою техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність. І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий - це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківщини. З перших годин повномасштабної війни воно було окуповане і ворог його досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ відбили цей населений пункт і повністю фактично контролюють його", - розповів очільник ОВА.

За словами Синєгубова, кожен метр української території звільняється "досить важко, бо ворог не відступає".

"Намагається перегрупуватися, стягує резерви. Кожен такий успіх – це подвиг наших військових", - глава обладміністрації.

Читайте: На межі Донецької й Харківської областей підняли український прапор

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+78
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27.09.2022 13:19
+45
Слава ЗСУ! Героям слава!
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27.09.2022 13:19
+34
Український Генштаб підтверджуєть звільнення також на східному березі річки Оскол - Кучерівки та Петропавлівки.
Є інфа про звільнення Новоселівка на Лиманському напрямку
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27.09.2022 13:31
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27.09.2022 13:17 Відповісти
Тільки за вчора - кацапи накивали п'ятами з семи НП під Боровою . Але на карті deepstatemap цього не вказується . Хоча на кацапських картах , ті села , були позначені як вже їм непідконтрольні - ще вчора . .
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27.09.2022 13:37 Відповісти
Слава Честь Хвала ЗСУ найкращи ‼️💙❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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27.09.2022 13:48 Відповісти
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27.09.2022 13:19 Відповісти
Очень мощная, яркая и полная смысла картина! 👍
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям слава!
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27.09.2022 13:19 Відповісти
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27.09.2022 13:20 Відповісти
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27.09.2022 13:22 Відповісти
Слава ЗСУ!
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27.09.2022 13:25 Відповісти
Поступово Україна просувається!
Тільки не треба все прив'язувати до часу і дебільних путінських референдумів на звільнення це ніяк не вплине
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27.09.2022 13:26 Відповісти
+ 100!👍

А вони собі як знають,
Божеволіють й конають,

Нам своє робить -
Кацапуру насмерть бить!
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27.09.2022 15:37 Відповісти
Український Генштаб підтверджуєть звільнення також на східному березі річки Оскол - Кучерівки та Петропавлівки.
Є інфа про звільнення Новоселівка на Лиманському напрямку
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27.09.2022 13:31 Відповісти
чудова новина , Слава ЗСУ
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27.09.2022 13:47 Відповісти
це важко зробити зараз, але якщо залізничний стандарт буде змінено на європейський. Тоді він буде непотрібний росіянам, навіть якщо вони його захоплять.
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27.09.2022 15:24 Відповісти
Ціна питання так 20 млд. баксів ... й йще як мінімум пів крани буде працювати в цьому напрямку .

Набагато дешевше буде підірвати усі (в першу , але не в останню чергу) залізничні колії з Московією на глибину до 20 - 30 км ... Й на Сумщині , на Черніговщині й по усій лінії білоруського кордону це вже можливо було зробити за пів року , що їх визволили .
Тепер ось вже увесь кордон на Харківщині можно починати підривати залізничне сполучення .

Але нема політичної волі . Торгівля з московитами певних товарів продовжується й вишеозначенна ідея торпедується !
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27.09.2022 17:30 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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27.09.2022 15:41 Відповісти
святи ангеле, святи пращури святой Київской Русі , свята Дева Марія, захисти і покрой плащаницею всіх вояків України, Слава Нації, Слава ЗСУ
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27.09.2022 15:49 Відповісти
Це прорив тільки в одному місці в бік окупованої Луганщини ...
В іншому фронт вже перетік межу Харківщини й Ліман вже зараз в стратегічному оточенні й на дільниці від Лозової до Катерінівки фронт знаходиться в 25 км від річки Оскіл (лівий беріг) .
Якщо орки будуть продовжувати триматися за лівий беріг вони усі будуть фізично знищени артою -- тобто без піхотинського контакту й без втрат з боку ЗСУ .
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27.09.2022 17:18 Відповісти
Стаю на колiна перед нашими вояками
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27.09.2022 18:56 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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27.09.2022 18:59 Відповісти
⚔️🇺🇦‼️❤️👍✊👏✌️🇹🇷🇫🇮🇨🇦🇪🇺🇳🇴🇬🇧🇸🇪🇺🇸🇮🇩🇪🇪🇦🇿🇱🇹🇯🇵🇨🇿
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27.09.2022 19:39 Відповісти
Не треба поспішати☝️ ще йде Робота.
Все буде 🇺🇦✊
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27.09.2022 20:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА, БЕРЕЖИ ВАС ГОСПОДЬ, РІДНЕНЬКІ
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27.09.2022 21:47 Відповісти
Молодці!

Скільки кілометрів колій, що ведуть до параші, розібрано на вже деокупованій території Харківщини?

(просто розібрано, тобто знято й вивезено рейки; рівняти насипи можна пізніше)
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27.09.2022 22:56 Відповісти
Дуже добре ! Коли дізнався про звільнення Куп'янська, то якраз сподівався і на взяття цього важливого вузла. Та нічого, деяка затримка то не страшно. Тепер бажано хлопцям потихеньку і Луганщину звільняти, спочатку окуповану зараз, а там і до держкордону нечисть зачистити. Поки поза добробатом, то робимо що можемо тут. Слава ЗСУ з колегами ) та всім причетним ! Ми переможемо !
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28.09.2022 03:00 Відповісти
 
 