ЗСУ визволили Куп’янськ-Вузловий - одну з найбільших залізничних логістичних розв’язок на Харківщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив звільнення від російських окупантів населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Для них (окупантів. - Ред.) було кілька принципових і важливих напрямків - Ізюм, ізюмська висота так звана. Це шлях,через який вони направляли свою техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність. І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий - це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківщини. З перших годин повномасштабної війни воно було окуповане і ворог його досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ відбили цей населений пункт і повністю фактично контролюють його", - розповів очільник ОВА.
За словами Синєгубова, кожен метр української території звільняється "досить важко, бо ворог не відступає".
"Намагається перегрупуватися, стягує резерви. Кожен такий успіх – це подвиг наших військових", - глава обладміністрації.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки не треба все прив'язувати до часу і дебільних путінських референдумів на звільнення це ніяк не вплине
А вони собі як знають,
Божеволіють й конають,
Нам своє робить -
Кацапуру насмерть бить!
Є інфа про звільнення Новоселівка на Лиманському напрямку
Набагато дешевше буде підірвати усі (в першу , але не в останню чергу) залізничні колії з Московією на глибину до 20 - 30 км ... Й на Сумщині , на Черніговщині й по усій лінії білоруського кордону це вже можливо було зробити за пів року , що їх визволили .
Тепер ось вже увесь кордон на Харківщині можно починати підривати залізничне сполучення .
Але нема політичної волі . Торгівля з московитами певних товарів продовжується й вишеозначенна ідея торпедується !
В іншому фронт вже перетік межу Харківщини й Ліман вже зараз в стратегічному оточенні й на дільниці від Лозової до Катерінівки фронт знаходиться в 25 км від річки Оскіл (лівий беріг) .
Якщо орки будуть продовжувати триматися за лівий беріг вони усі будуть фізично знищени артою -- тобто без піхотинського контакту й без втрат з боку ЗСУ .
Все буде 🇺🇦✊
Скільки кілометрів колій, що ведуть до параші, розібрано на вже деокупованій території Харківщини?
(просто розібрано, тобто знято й вивезено рейки; рівняти насипи можна пізніше)