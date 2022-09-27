За мобілізованими в Росії зберігатимуть роботу й дадуть їм кредитні канікули, - Держдума РФ

Державна дума РФ ухвалила закон про збереження за мобілізованими росіянами робочих місць та надання їм кредитних канікул.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Настоящее время.

Для мобілізованих росіян призупинятиметься дія трудового договору. Після закінчення служби тих, хто повернеться до РФ, мають протягом трьох місяців поновити на робочому місці. Період, під час якого окупанти вбиватимуть українців, обіцяють зарахувати в трудовий стаж.

Також мобілізованих та членів їхніх родин звільнили від пені за прострочені комунальні платежі.

Крім того, Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт, що дозволяє мобілізованим оформлювати кредитні канікули. А в разі ліквідації окупанта силами ЗСУ його рідні не повинні будуть виплачувати взяті ним кредити.

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