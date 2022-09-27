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За мобілізованими в Росії зберігатимуть роботу й дадуть їм кредитні канікули, - Держдума РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

Державна дума РФ ухвалила закон про збереження за мобілізованими росіянами робочих місць та надання їм кредитних канікул.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Настоящее время.

Для мобілізованих росіян призупинятиметься дія трудового договору. Після закінчення служби тих, хто повернеться до РФ, мають протягом трьох місяців поновити на робочому місці. Період, під час якого окупанти вбиватимуть українців, обіцяють зарахувати в трудовий стаж.

Також мобілізованих та членів їхніх родин звільнили від пені за прострочені комунальні платежі.

Крім того, Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт, що дозволяє мобілізованим оформлювати кредитні канікули. А в разі ліквідації окупанта силами ЗСУ його рідні не повинні будуть виплачувати взяті ним кредити.

Також читайте: Мобілізація завдасть економіці Росії суттєвого удару, - Bloomberg

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
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27.09.2022 15:55
+6
І кожному безплатно целофановий мішок.
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27.09.2022 16:13
+4
На фіга трупам збережена робота?
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27.09.2022 15:59
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І чергу за білими Жігулями. Як в СРСР.
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27.09.2022 15:54 Відповісти
помню "туркменбаши" было велел, чтобы все машины в его резервации были белыми )) и вот парашники у себя на территории взялись за осуществление его мечты ))
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27.09.2022 16:02 Відповісти
Посмертно.
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27.09.2022 15:54 Відповісти
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27.09.2022 15:55 Відповісти
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27.09.2022 15:55 Відповісти
ще один цвях в кришку домовини кацапської економіки...
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27.09.2022 15:56 Відповісти
А хаймарс допоможе достроково закрити іпотєку.
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27.09.2022 15:58 Відповісти
На фіга трупам збережена робота?
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27.09.2022 15:59 Відповісти
Звіздьож
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27.09.2022 16:01 Відповісти
І кожному безплатно целофановий мішок.
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27.09.2022 16:13 Відповісти
Нахєра кредитні канікули і робота для walking dead?
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27.09.2022 16:16 Відповісти
пришёл "самовар" с фронтм, а рабочее место, ну скажем токаря, сборщика, юстировщика,.. за ним сохранено )) добро пожаловать! )) "с заботой о фронтовиках" ))
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27.09.2022 16:16 Відповісти
Пришёл калека на роботу
А его сразу за профнепргодностью
Нахер.
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27.09.2022 16:23 Відповісти
Залужный разберется, кому каникулы, а кому льготы
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27.09.2022 16:31 Відповісти
Тільки недовго. Поки не здохнуть
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27.09.2022 17:19 Відповісти
За це треба застосувати санкції до банків рф.

А найкращі санкції це розбомбити їх нашими крилатими ракетами.
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27.09.2022 17:49 Відповісти
А яка зараз в Росії робота? Коли вони масово проводять мобілізацію багато підприємств закрилися. Автопром в Росії провів скорочення персоналу бо виготовлення легкових автівок впало на 97% в травні і таких підприємств багато .
Тож про яку роботу йде мова? В них робота одна приїхати в Україну і поїхати вбитим в Росію.
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27.09.2022 19:52 Відповісти
 
 