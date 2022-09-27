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Мобілізація завдасть економіці Росії суттєвого удару, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

казахстан,мобілізація

Рішення президента РФ Володимира Путіна призвати до лав російської армії 300 тисяч осіб для вторгнення в Україну завдасть відчутного удару по найслабших місцях російської економіки.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що якщо до лав російської армії будуть дійсно призвані заявлені міністром оборони Сергієм Шойгу 300 тисяч осіб, це змусить приблизно одного зі ста активних працівників країни звільнятися з роботи, щоб йти на фронт. У поєднанні з відтоком росіян, які тікають з країни, щоб уникнути мобілізації, це створить дефіцит робочої сили.

Російські економісти, опитані Bloomberg, вважають, що мобілізація також завдасть відчутного удару по споживчих настроях, що призведе до суттєвого падіння внутрішнього попиту. За їх прогнозами, мобілізація 300 тисяч росіян на війну проти України додасть ще 0,5% до скорочення ВВП цього року.

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У статті йдеться і про те, що багато російських компаній намагаються запобігти призову своїх працівників. Причому високотехнологічні підприємства, яким пообіцяли, що їх співробітників не призиватимуть на військову службу, насправді зіткнулися з тим, що їхніх працівників також мобілізують до лав російської армії, через що деякі компанії зафрахтували приватні літаки для евакуації свого персоналу в інші країни.

Водночас очікується, що найбільшого удару мобілізація, ймовірно, завдасть по галузях сільського господарства та будівництва, оскільки більшість призовників є вихідцями з сільської місцевості, що зайняті переважно у цих галузях.

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За словами експертів, у довгостроковій перспективі мобілізація та зростання кількості загиблих і поранених у війні зменшить і без того невелику когорту росіян найбільш працездатного віку.

Крім того, російський уряд планує посилити тиск на гаманець пересічного росіянина, щоб залучити додаткові кошти для війни проти України. Бюджет передбачає значний стрибок збору податку на прибуток упродовж наступних двох років, зростають і регульовані державою комунальні послуги, зазначає Bloomberg.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 15:35
+5
1$ млрд в день они получают только за енергоносители. На остальную економику могут забить.
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27.09.2022 15:40
+4
Путин перемолотил всю армию в Украине и начинаются восстания в по всей империи и некому будет их тушить ибо всех перемолотил в Украине и начентся парад независимостей!!!
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27.09.2022 15:36
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іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 15:35 Відповісти
Путин перемолотил всю армию в Украине и начинаются восстания в по всей империи и некому будет их тушить ибо всех перемолотил в Украине и начентся парад независимостей!!!
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27.09.2022 15:36 Відповісти
Не женіть коней і передчасно не фантазуйте. Якщо ви про Дагестан, то воно в масштабні протести поки не переросло(
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27.09.2022 15:44 Відповісти
Народ, скопируйте и распространяйте в комментариях повсеместно. Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по номерам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84. Горячие линии работают круглосуточно.
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27.09.2022 15:37 Відповісти
1$ млрд в день они получают только за енергоносители. На остальную економику могут забить.
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27.09.2022 15:40 Відповісти
я так і хотів сказати: Захід компенсує. І росія про це добре знає.
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27.09.2022 15:43 Відповісти
Та нічого вона не завдасть. Зібрали 1% самого лайна і позбавились. Це нам треба буде умертвляти це лайно. Наші по пів кулі на дурня будуть витрачати.
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27.09.2022 15:53 Відповісти
Вторая армия Третьего мира сдохла по факту...спасет только могилиZaцыя добровольцев 🦍🦍🦍☠️☠️☠️👽👽🤣
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27.09.2022 15:59 Відповісти
пыня *** ложил на блумберг и его долгосрочные перспективы.. вы покупайте у него больше нефти газа титана и пишите нам о перспективах
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27.09.2022 16:00 Відповісти
 
 