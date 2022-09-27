Мобілізація завдасть економіці Росії суттєвого удару, - Bloomberg

Рішення президента РФ Володимира Путіна призвати до лав російської армії 300 тисяч осіб для вторгнення в Україну завдасть відчутного удару по найслабших місцях російської економіки.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що якщо до лав російської армії будуть дійсно призвані заявлені міністром оборони Сергієм Шойгу 300 тисяч осіб, це змусить приблизно одного зі ста активних працівників країни звільнятися з роботи, щоб йти на фронт. У поєднанні з відтоком росіян, які тікають з країни, щоб уникнути мобілізації, це створить дефіцит робочої сили.

Російські економісти, опитані Bloomberg, вважають, що мобілізація також завдасть відчутного удару по споживчих настроях, що призведе до суттєвого падіння внутрішнього попиту. За їх прогнозами, мобілізація 300 тисяч росіян на війну проти України додасть ще 0,5% до скорочення ВВП цього року.

Читайте: Єврокомісія розробляє рекомендації щодо надання притулку в країнах Євросоюзу втікачам від мобілізації з РФ

У статті йдеться і про те, що багато російських компаній намагаються запобігти призову своїх працівників. Причому високотехнологічні підприємства, яким пообіцяли, що їх співробітників не призиватимуть на військову службу, насправді зіткнулися з тим, що їхніх працівників також мобілізують до лав російської армії, через що деякі компанії зафрахтували приватні літаки для евакуації свого персоналу в інші країни.

Водночас очікується, що найбільшого удару мобілізація, ймовірно, завдасть по галузях сільського господарства та будівництва, оскільки більшість призовників є вихідцями з сільської місцевості, що зайняті переважно у цих галузях.

Також читайте: Окупанти закривають Маріуполь для примусової мобілізації чоловіків, - мер Бойченко

За словами експертів, у довгостроковій перспективі мобілізація та зростання кількості загиблих і поранених у війні зменшить і без того невелику когорту росіян найбільш працездатного віку.

Крім того, російський уряд планує посилити тиск на гаманець пересічного росіянина, щоб залучити додаткові кошти для війни проти України. Бюджет передбачає значний стрибок збору податку на прибуток упродовж наступних двох років, зростають і регульовані державою комунальні послуги, зазначає Bloomberg.