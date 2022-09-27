Мобилизация нанесет экономике России существенный удар, - Bloomberg

Решение президента РФ Владимира Путина призвать в ряды российской армии 300 тысяч человек для вторжения в Украину нанесет ощутимый удар по самым слабым местам российской экономики.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что если в ряды российской армии будут действительно призваны заявленные министром обороны сергеем шойгу 300 тысяч человек, это заставит примерно одного из ста активных работников страны увольняться с работы, чтобы идти на фронт, в сочетании с оттоком бегущих из страны россиян, чтобы избежать мобилизации, это создаст дефицит рабочей силы.

Российские экономисты, опрошенные Bloomberg, считают, что мобилизация также нанесет ощутимый удар по потребительским настроениям, что приведет к существенному падению внутреннего спроса. По их прогнозам, мобилизация 300 тысяч россиян на войну против Украины прибавит еще 0,5% сокращения ВВП в этом году.

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В статье говорится и о том, что многие российские компании пытаются предотвратить призыв своих работников. Причем высокотехнологичные предприятия, которым пообещали, что их сотрудников не будут призывать на военную службу, на самом деле столкнулись с тем, что их работников также мобилизуют в ряды российской армии, из-за чего некоторые компании зафрахтовали частные самолеты для эвакуации своего персонала в другие страны.

В то же время ожидается, что наибольший удар путинская мобилизация, вероятно, нанесет по отраслям сельского хозяйства и строительства, поскольку большинство призывников являются выходцами из сельской местности, занятыми преимущественно в этих отраслях.

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По словам экспертов, в долгосрочной перспективе мобилизация и рост числа погибших и раненых в войне снизит и без того небольшую когорту россиян наиболее трудоспособного возраста.

Кроме того, российское правительство планирует усилить давление на кошелек рядового россиянина, чтобы привлечь дополнительные средства для войны против Украины. Бюджет предусматривает значительный скачок сбора налога на прибыль в течение следующих двух лет, растут и регулируемые государством коммунальные услуги, отмечает Bloomberg.