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Мобилизация нанесет экономике России существенный удар, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

казахстан,мобілізація

Решение президента РФ Владимира Путина призвать в ряды российской армии 300 тысяч человек для вторжения в Украину нанесет ощутимый удар по самым слабым местам российской экономики.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что если в ряды российской армии будут действительно призваны заявленные министром обороны сергеем шойгу 300 тысяч человек, это заставит примерно одного из ста активных работников страны увольняться с работы, чтобы идти на фронт, в сочетании с оттоком бегущих из страны россиян, чтобы избежать мобилизации, это создаст дефицит рабочей силы.

Российские экономисты, опрошенные Bloomberg, считают, что мобилизация также нанесет ощутимый удар по потребительским настроениям, что приведет к существенному падению внутреннего спроса. По их прогнозам, мобилизация 300 тысяч россиян на войну против Украины прибавит еще 0,5% сокращения ВВП в этом году.

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В статье говорится и о том, что многие российские компании пытаются предотвратить призыв своих работников. Причем высокотехнологичные предприятия, которым пообещали, что их сотрудников не будут призывать на военную службу, на самом деле столкнулись с тем, что их работников также мобилизуют в ряды российской армии, из-за чего некоторые компании зафрахтовали частные самолеты для эвакуации своего персонала в другие страны.

В то же время ожидается, что наибольший удар путинская мобилизация, вероятно, нанесет по отраслям сельского хозяйства и строительства, поскольку большинство призывников являются выходцами из сельской местности, занятыми преимущественно в этих отраслях.

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По словам экспертов, в долгосрочной перспективе мобилизация и рост числа погибших и раненых в войне снизит и без того небольшую когорту россиян наиболее трудоспособного возраста.

Кроме того, российское правительство планирует усилить давление на кошелек рядового россиянина, чтобы привлечь дополнительные средства для войны против Украины. Бюджет предусматривает значительный скачок сбора налога на прибыль в течение следующих двух лет, растут и регулируемые государством коммунальные услуги, отмечает Bloomberg.
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Топ комментарии
+6
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 15:35
+5
1$ млрд в день они получают только за енергоносители. На остальную економику могут забить.
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27.09.2022 15:40
+4
Путин перемолотил всю армию в Украине и начинаются восстания в по всей империи и некому будет их тушить ибо всех перемолотил в Украине и начентся парад независимостей!!!
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27.09.2022 15:36
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Правила форума Совет форумчан
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 15:35 Ответить
Путин перемолотил всю армию в Украине и начинаются восстания в по всей империи и некому будет их тушить ибо всех перемолотил в Украине и начентся парад независимостей!!!
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27.09.2022 15:36 Ответить
Не женіть коней і передчасно не фантазуйте. Якщо ви про Дагестан, то воно в масштабні протести поки не переросло(
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27.09.2022 15:44 Ответить
Народ, скопируйте и распространяйте в комментариях повсеместно. Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по номерам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84. Горячие линии работают круглосуточно.
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27.09.2022 15:37 Ответить
1$ млрд в день они получают только за енергоносители. На остальную економику могут забить.
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27.09.2022 15:40 Ответить
я так і хотів сказати: Захід компенсує. І росія про це добре знає.
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27.09.2022 15:43 Ответить
Та нічого вона не завдасть. Зібрали 1% самого лайна і позбавились. Це нам треба буде умертвляти це лайно. Наші по пів кулі на дурня будуть витрачати.
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27.09.2022 15:53 Ответить
Вторая армия Третьего мира сдохла по факту...спасет только могилиZaцыя добровольцев 🦍🦍🦍☠️☠️☠️👽👽🤣
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27.09.2022 15:59 Ответить
пыня *** ложил на блумберг и его долгосрочные перспективы.. вы покупайте у него больше нефти газа титана и пишите нам о перспективах
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27.09.2022 16:00 Ответить
 
 