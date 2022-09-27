Мешканці особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова, - Мінреінтеграції
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На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім’я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначається, витрати на закупівлю та доставлення деревини ОВА компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету. Відповідну ініціативу Мінреінтеграції сьогодні підтримав Уряд.
Передбачено надання можливості обласним військовим адміністраціям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, території яких прилеглі до зони проведення воєнних (бойових) дій, забезпечити населення цих територій деревиною паливною на період опалювального сезону.
Реалізація проєкту буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в обсязі 562,5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
1) корпус - відрізок стальної труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний лист товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 110мм, товщ. 4мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 14мм - 200мм (верхня) і 90мм (нижня);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, ширина смуг 50*50мм, товщина 4мм;
7) решітка для накладання палива - арматура 14 - 20мм (7-8 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу на рівні між верхнім і нижнім дверцятами);
8) защіпки (рухома і нерухома частини) на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М5;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для п.п. 5-1, 5-4, а також нерухомої частини защіпки до корпусу - електроди 3мм);
11) для позначення місця вирізання п.1, дверцят на корпусі та обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм для болгарки;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, п.4 у п.1, отвору у п.2 (дашок) для приварювання п.3 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) свердління отворів в корпусі, дверцятах і защіпках для їх закріплення - свердло 4,5мм;
14) свердління отворів при виготовленні завісів п.5 - свердло 8мм.