За добу піротехніки знешкодили 1489 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

З початку 2022 року піротехнічні підрозділи найчастіше працювали: в Харківській області 8446 разів, на Київщині – 6208, на Чернігівщині – 3782, на Миколаївщині – 1635, на Сумщині – 1182, Черкащині – 986.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook ДСНС України.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 127 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 489 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 103 гектари", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 212 тис. 902 вибухонебезпечних предмети та 1 тис. 712 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 111 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 71 тис. 474 гектари.

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