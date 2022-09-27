Американський гігант Emerson продає російський бізнес, - заява компанії

У 2021 фінансовому році на російський ринок припадало приблизно 1,5% від загального обсягу продажів компанії Emerson.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.

"27 вересня було укладено угоду про продаж російського бізнесу компанії Emerson, включно з дочірньою виробничою компанією Metran та компанією Emerson LLC, яка займалася організацією продажів і обслуговуванням Metran у Росії, місцевому керівництву" - йдеться в повідомленні.

Американська компанія Emerson, яка є світовим лідером у сфері промислової автоматизації. У травні 2022 року керівництво компанії повідомило про вихід із російського бізнесу та вивчення стратегічних варіантів продажу Metran.

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