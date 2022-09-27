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Американський гігант Emerson продає російський бізнес, - заява компанії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

emerson

У 2021 фінансовому році на російський ринок припадало приблизно 1,5% від загального обсягу продажів компанії Emerson.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії

"27 вересня було укладено угоду про продаж російського бізнесу компанії Emerson, включно з дочірньою виробничою компанією Metran та компанією Emerson LLC, яка займалася організацією продажів і обслуговуванням Metran у Росії, місцевому керівництву" - йдеться в повідомленні.

Американська компанія Emerson, яка є світовим лідером у сфері промислової автоматизації. У травні 2022 року керівництво компанії повідомило про вихід із російського бізнесу та вивчення стратегічних варіантів продажу Metran.

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Автор: Марина Макєєва
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Срасію кидають усі. Скоро хйлу прийдеться лаврушу мобілізовувати
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27.09.2022 16:41 Відповісти
Компанії, які покинули Росію із запізненням на 6 місяців, починають виглядати досить розумними в порівнянні. але навіть ті, що втікають зараз, через рік виглядатимуть геніями.
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27.09.2022 16:54 Відповісти
Якщо Ви ніколи не тримали в руках кувалду, то що Ви можете знати про автоматизацію на росії?
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27.09.2022 17:32 Відповісти
 
 