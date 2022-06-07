УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12225 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
7 148 22
компанія (81) комп'ютери (55)

IBM повністю йде з Росії та звільняє сотні співробітників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ibm

Корпорація IBM оголосила про остаточний відхід з Росії. Сотні російських співробітників будуть звільнені.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Reuters.

"Оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків зростає, ми прийняли рішення провести планомірне згортання бізнесу IBM в Росії", - написав у службовій записці генеральний директор IBM Арвінд Крішна.

Як заявив він у коментарі Reuters, в Росії працює кілька сотень співробітників, а компанія не зможе довго платити їм у світлі посилення санкцій.

"Наші колеги в Росії не зі своєї вини пережили місяці стресу і невизначеності... Я хочу запевнити їх, що IBM буде і надалі підтримувати їх і зробить всі розумні кроки, наскільки це можливо", - додав Крішна.

Також читайте: Фінська енергетична компанія Fortum йде з Росії

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
07.06.2022 23:28
+11
- Мне уже не интересно, кто ушёл - вы скажите, кто остался?

показати весь коментар
07.06.2022 23:32
+6
І Беня як біженець від ФБР отримає в результаті більшість цих коштів)
показати весь коментар
07.06.2022 23:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.06.2022 23:28 Відповісти
Жилєзний Фєлікс ...
показати весь коментар
07.06.2022 23:34 Відповісти
це тільки половина Едмундовича)
показати весь коментар
07.06.2022 23:37 Відповісти
Так "Фелікс" теж не свій.
показати весь коментар
07.06.2022 23:45 Відповісти
IBM у концтабори фашистів поставляла пристрої для обліку полонених. Зараз те саме. Вони вже планують після війни знови годувати нових звірів.
показати весь коментар
08.06.2022 00:41 Відповісти
Заберіть цих свиней з Європи «

В Офисе Президента, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, предложил ЕС вместо выделения денег Украине, вернуть всех беженцев из Европы в Украину и передать финансы для создания временной программы базового дохода для всех вернувшихся домой украинцев.

Как вам идея?»
показати весь коментар
07.06.2022 23:29 Відповісти
І Беня як біженець від ФБР отримає в результаті більшість цих коштів)
показати весь коментар
07.06.2022 23:36 Відповісти
Нормальна ідея особливо повернути кобил без дітей які потікали по Британіям ,Канадам, Штатам та інших країнах Європи туристками чи на ПМЖ . Не треба було взагалі дозволяти виїзд, а тепер пів України втекло і дивиться зза корднону як інша половина намагається жити в Україні і цю помилку Зеленський і КО уже ніяк не вирішать, треба було думати про довгострокові наслідки, а не включати джентельмена, а тепер отримуй країну з переважним числом пенсіонерів і найбільшу з часів Голодомору демографічну кризу.
показати весь коментар
08.06.2022 08:54 Відповісти
А что значит полностью уходит? Продажи IBM в рашке остановлены? А контракты, техподдержка? Сдается мне они просто закрыли региональный офис, а так продолжат работать...
показати весь коментар
07.06.2022 23:31 Відповісти
- Мне уже не интересно, кто ушёл - вы скажите, кто остался?

показати весь коментар
07.06.2022 23:32 Відповісти
С вати крутять до цих пір
показати весь коментар
08.06.2022 06:17 Відповісти
ІВМ вже просране давно (в Lenovo спитайте чому саме), нічого з себе не уявляє, і саме тому так пізно й йдуть.
показати весь коментар
07.06.2022 23:48 Відповісти
просране.. бугага.. за цей квартал 14 млрд доларів прибуток.. чи ти вважаеш що воготовлення пс це усе чим займається IBM?
показати весь коментар
08.06.2022 00:20 Відповісти
Капитализация: ▲125 млрд $‎

Число сотрудников: 345,900 ‎
показати весь коментар
08.06.2022 06:19 Відповісти
весь бюджет скоторашки 250 млрд
показати весь коментар
08.06.2022 06:20 Відповісти
Для масової просвіти - один нанометр це 0.00000000000093738282 вєрст. Я навіть не знаю як вєрсту перекласти... Виходить шо 4 нм процесор у них буде ( дуже сумніваюся ) 0.0000000000037495313 верстовый
показати весь коментар
08.06.2022 06:59 Відповісти
а в вершках и аршинах?
показати весь коментар
08.06.2022 09:51 Відповісти
Я на попередньому етапі завис
показати весь коментар
08.06.2022 10:18 Відповісти
взагалі не проблема! москалі імпортозамістять дерев'яною рахівницею.
показати весь коментар
08.06.2022 07:28 Відповісти
 
 