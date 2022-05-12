Фінська енергетична компанія Fortum йде з Росії
Фінська енергокомпанія Fortum оголосила про контрольований вихід з російського ринку. До цього Fortum заморозила нові інвестиційні проєкти в РФ.
Про це йдеться у заяві компанії, передає Цензор.НЕТ
Порівнянний операційний прибуток Fortum за січень-березень склав збиток у розмірі 438 млн євро в порівнянні з прибутком майже в 1,2 млрд євро роком раніше.
"На додаток до раніше анонсованого заморожування інвестицій та фінансування наших російських дочірніх компаній, ми вирішили продовжити контрольований вихід з російського ринку. Це рішення передбачає потенційне позбавлення від російських операцій Fortum.
Очікується, що процес продажу російської дочірньої компанії Uniper Unipro також буде відновлено якомога швидше. Для завершення цих процесів може знадобитися деякий час, і вони підлягають затвердженню регуляторних органів. Попри це, ми вирішили припинити використання бренду Fortum в Росії", - заявили у Fortum.
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