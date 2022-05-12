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Новини Санкції проти Росії
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Фінська енергетична компанія Fortum йде з Росії

fortum

Фінська енергокомпанія Fortum оголосила про контрольований вихід з російського ринку. До цього Fortum заморозила нові інвестиційні проєкти в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії, передає Цензор.НЕТ

Порівнянний операційний прибуток Fortum за січень-березень склав збиток у розмірі 438 млн євро в порівнянні з прибутком майже в 1,2 млрд євро роком раніше.

"На додаток до раніше анонсованого заморожування інвестицій та фінансування наших російських дочірніх компаній, ми вирішили продовжити контрольований вихід з російського ринку. Це рішення передбачає потенційне позбавлення від російських операцій Fortum.

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Очікується, що процес продажу російської дочірньої компанії Uniper Unipro також буде відновлено якомога швидше. Для завершення цих процесів може знадобитися деякий час, і вони підлягають затвердженню регуляторних органів. Попри це, ми вирішили припинити використання бренду Fortum в Росії", - заявили у Fortum.

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уже майже всі представники цивілізованого світу розуміють, що пов'язувати своє майбутнє з роzzією не вийде, навіть попри бажання деяких цих представників заробити ще хоч трохи грошей.
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12.05.2022 10:35 Відповісти
С утра Сименс, теперь Фортум. Чота посыпалась энергетика. Пойду попкорна штоль куплю...
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12.05.2022 10:55 Відповісти
А впрочем, всё логично. Вчера же рф ввела санкции против Gazprom Germania, которую немцы взяли под госконтроль, когда та попыталась обойти санкции. Многоходовочка.
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12.05.2022 11:18 Відповісти
 
 