Фінська енергетична компанія Fortum йде з Росії

Фінська енергокомпанія Fortum оголосила про контрольований вихід з російського ринку. До цього Fortum заморозила нові інвестиційні проєкти в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії, передає Цензор.НЕТ

Порівнянний операційний прибуток Fortum за січень-березень склав збиток у розмірі 438 млн євро в порівнянні з прибутком майже в 1,2 млрд євро роком раніше.

"На додаток до раніше анонсованого заморожування інвестицій та фінансування наших російських дочірніх компаній, ми вирішили продовжити контрольований вихід з російського ринку. Це рішення передбачає потенційне позбавлення від російських операцій Fortum.

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Очікується, що процес продажу російської дочірньої компанії Uniper Unipro також буде відновлено якомога швидше. Для завершення цих процесів може знадобитися деякий час, і вони підлягають затвердженню регуляторних органів. Попри це, ми вирішили припинити використання бренду Fortum в Росії", - заявили у Fortum.