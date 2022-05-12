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Новини Санкції проти Росії
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Німецький концерн Siemens іде з Росії

siemens

Німецький концерн Siemens іде з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Siemens вже розпочав процедуру припинення своєї виробничої та операційної діяльності.

У Siemens нагадали, що після початку війни Росії в Україні компанія призупинила нові операції та міжнародні поставки в РФ і Білорусь. Міжнародні санкції та потенційні контрзаходи впливають на діяльність компанії в Росії, зокрема, на залізничне обслуговування та ремонт.

Siemens вирішила провести впорядкований процес виходу з Росії, сказав CEO компанії Роланд Буш.

Читайте: Siemens призупинив контракт з "Російською залізницею" на постачання "Сапсанів"

"Ми оцінюємо вплив на наших людей і продовжимо підтримувати їх у міру наших здібностей. Водночас ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам та народу України та підтримуємо заклики світової спільноти до світу", - сказав глава Siemens.

Зараз до контуру Siemens входять операції у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем. У 2020 році компанія провела spin off, в результаті якого виділила енергетичний підрозділ в окрему компанію Siemens Energy. В РФ Siemens Energy є одним із основних постачальників енергообладнання.

Також читайте: Німеччина не планує використовувати "Північний потік-2", він насправді є мертвим, - Мінекономіки ФРН

Автор: 

росія (66193) санкції (12159) Siemens (198)


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Топ коментарі
+32
Але ми про турбіни в Крим не забули.
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12.05.2022 08:55 Відповісти
+27
Дело в санкциях. Корпорации хотят выводить из России кеш, инвестировать капитал, возить товары, а санкции тому мешает. Они не добрые самаритяне в своем большинстве.
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12.05.2022 08:56 Відповісти
+11
Чим довше війна, тим більше компаній піде з раіські.
Ніхто не схоче працювати з фашистами.
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12.05.2022 08:51 Відповісти
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Чим довше війна, тим більше компаній піде з раіські.
Ніхто не схоче працювати з фашистами.
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12.05.2022 08:51 Відповісти
Дело в санкциях. Корпорации хотят выводить из России кеш, инвестировать капитал, возить товары, а санкции тому мешает. Они не добрые самаритяне в своем большинстве.
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12.05.2022 08:56 Відповісти
Але хочу наголосити на тому факті, що шваби із Сіменса ,і не тільки, за два з половиною місяці поставили в мордор. І пам"ятаємо, як в обхід санкцій, в минулому в криму виявились ніби турбіни на ТЕС.
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12.05.2022 10:07 Відповісти
Причому вже вкотрий раз йде
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12.05.2022 08:53 Відповісти
Але ми про турбіни в Крим не забули.
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12.05.2022 08:55 Відповісти
Ще можна згадати про угроблений проект українського електровоза ДС3, створеного разом із Сіменс... Їх у Дніпрі встигли випустити штук 20 при Ющі, а потім Сіменс вийшли з проекту і кинули ці електровози без запчастин (зараз їх дуже важко ремонтувати)...
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12.05.2022 09:17 Відповісти
Тут претензії не до Сіменс...

Відсутність інтересу у УЗ із закупівлі електровозів ДЕВЗ, в свою чергу, призвело до суттєвих погіршенням відносин з компанією Siemens, тому що в планах була подальша закупівля 101 електровоза ДС3.

Чому не виробляє?

Офіційної інформації, чому УЗ перестала замовляти локомотиви у ДЕВЗ, немає. За словами екс-заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, після того, як зі свого посту пішов міністр транспорту і зв'язку Георгій Кирпа, УЗ втратила інтерес до електровозів.

"Вони були недосконалі технічно, і ДЕ1є і ДС3 потрібно було допрацьовувати. Обидва типи електровоза проєктувалися на основі промислових електровозів", - зазначив Кава.

Проблема в тому, що ДЕВЗ ніколи не випускав магістральні електровози, але мав величезний досвід в будівництві електровозів для промисловості. Вони відрізняються за технічними параметрами.

"ДЕВЗ тоді вирішив не експериментувати, проектуючи новий електровоз" з нуля ". За основу були взяті розробки, які у них були по промисловим електровозів. Це стосується і візків, екіпажної частини і інші вузли. Вони виявилися непридатними для експлуатації на магістралях", - зазначив Кава.

https://railexpoua.com/novyny/chomu-v-ukraini-ne-***********-lokomotyvy/
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12.05.2022 10:24 Відповісти
По-перше, ДС3 у нас тягали (і деякі і зараз тягають) столичні експреси, тобто найшвидші потяги до появи Інтерсіті.
По-друге, Кірпа помер у 2005, а виробництво ДС3 припинили в 2008. Їх взагалі почали робити з 2003...
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12.05.2022 13:18 Відповісти
Сіменс-це німецька шльондра...
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12.05.2022 08:55 Відповісти
Яка канцлєрша, така і компанія. Турбіни і інше.
Каков поп, таков і пріход. Як меркельша спить: душі вбитих і покалічених діток її по ночам не тривожать? Постаралась комсомолка.
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12.05.2022 09:29 Відповісти
І що: мені тапер викидати пральку сіменс?
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12.05.2022 10:09 Відповісти
как, опять..., сколько ж можно...
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12.05.2022 08:57 Відповісти
Те кто думал, что могут переждать поняли что уже нет. Хотя Икеа до сих пор надеется.
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12.05.2022 08:57 Відповісти
Стали збитковими, от і пішли..
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12.05.2022 08:58 Відповісти
ага як макдональдс вже "пішов" в Пермі і інших містах працює навіть не ховаючи і незмінюючи назву і зп виплаючи якщо деяки прикриті, так само як IKEA платить зарплату оркам і буде ще 3 місяці виплачувати сенс тоді в такому закритті податки виплачують в бюджет Мордора а значить спонсують війну
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12.05.2022 08:58 Відповісти
Макдональдс замаскувався під рускіє дугі.
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12.05.2022 09:03 Відповісти
Голь на видумки хітра!
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12.05.2022 09:31 Відповісти
по закону виплачують в рашці 2 місяці.
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12.05.2022 10:25 Відповісти
Поставили турбіни на Крим і знов пішли?
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12.05.2022 08:59 Відповісти
Знаем, а как с турбинами в крыму? Как же программное обеспечение запустилось без вашего разрешения?
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12.05.2022 08:59 Відповісти
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12.05.2022 09:01 Відповісти
Как работает корпорация.
Компанию организовывают какие-то энтузиасты, которые вкладывают в неё душу. Но со временем из-за роста инвестиций или из-за исчерпания интереса они уходят или теряют долю. Начинают управлять другие люди.

Так появляется корпорация, которой управляют безликие менеджеры, которые заинтересованы только в прибыли для инвесторов. Остальных просто уволят те же инвесторы. Оттого они готовы на сотрудничество с самым людоедским режимом, эксплуатировать детский труд или концлагеря, лишь бы это вылилось в красивую цифру в ежегодных отчетах. Гуманистов там нет. Оттого корпорации придумали пиар, что они заботятся о людях. Но это лишь пиар.

Вот недавно прошла новость что во Франции из-за некачественного питания Нестле отравило кучу детей. Думаете это как-то повлияет на позиции Нестле?
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12.05.2022 09:05 Відповісти
НЕстле=хімія сумнівної харчової цінності..\

У компанії Nestle категорично відмовилися переглядати рецептуру свого дитячого харчування та кондитерських виробів у зв'язку з вимогою Союзу батьківських комітетів росії виключити звідти хімічну добавку E948.
За словами представника Nestle-Росія, рецептура продукції компанії вивірена фахівцями і не потребує корекції, - пише блогер Гаррі Хімік. Хочете ви цього чи ні, але E948 зі складу нікуди не зникне. Безпека компонентів і рецептури, що використовуються, підтверджена неодноразовими дослідженнями та сертифікатами міжнародного зразка», - заявив він.

У відповідь Союз батьківських комітетів розіслав у ЗМІ та соцмережі повідомлення про шкоду хімічної добавки та відмову компанії Nestle переглядати рецептуру. Громадські активісти попросили якнайширше поширити цю інформацію, щоб убезпечити дітей.
У тексті йдеться таке:
Наукові факти про E948, встановлені як російськими, так і зарубіжними дослідниками ще в минулому столітті, свідчать про наступне:
При перевищенні допустимих кількостей E948, яке легко відбувається при споживанні чистого хімікату, в організмі починається отруєння, яке веде до руйнування клітинних мембран, порушення роботи дихального центру та процесу перенесення газів у крові та інших наслідків. Критична адиктивність до E948 (залежність), яка виникає внаслідок вбудовування речовини в метаболізм. У наш час вона може з'являтися ще в організмі матері, організм якої також залежить від хімікату. E948 входить до складу більшості видів ракетного палива, що використовується в хімічній промисловості для проведення реакцій та створення отруйних речовин.

Ви дійсно хочете, щоб ваші діти це їли?
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12.05.2022 10:36 Відповісти
Это прикол такой? E948 это кислород
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12.05.2022 11:37 Відповісти
сименс а40,редкий кал,не руzzифицированный, продайте оркам втихушку со складов,у них там с огрызками напряженка...
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12.05.2022 09:13 Відповісти
ага-белые ходоки
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12.05.2022 09:14 Відповісти
Ну и, для полноты картины, надо сказать, что Siemens - это концерн, и был основан в XIX веке по сути по указанию германского правительства, так что являетя такого рода корпорацией уже около полутора столетий. Конечно, за это время он поглотил множество иных компаний, прошедших описанный вами путь.
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12.05.2022 09:20 Відповісти
То что господа из "Siemens" те еще красавцы в пане бабла то ясно как божий день. Эти чудаки свою выгоду не упустят, то что они уходят с рынка параши, это конечно гуд, те кто начинают новые проекты конечно пострадают. Но, с теми у кого уже стоит оборудование "семен" должен будет по любому до работать до конца, и это может длится еще хер зна сколько. А в целом новына хорошая!!!
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12.05.2022 09:23 Відповісти
Через 2,5 місяці війни зважилися.
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12.05.2022 09:24 Відповісти
Кста...летom 1945 известный мясник и ворюга во 2 Мировой маршал жюков скомуниздил из Германии одну из первіх стиральних електriческих машин в Мире...и біла она кажись фірми Simmens...
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12.05.2022 09:25 Відповісти
Шо ОПЯТЬ ??
Та он уже уходил не один раз но шо то никак не уйдет
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12.05.2022 09:26 Відповісти
На місці підприємства "SIMЕNS", теж відкриють забігало-ригаловку "Дядя ваня"?...))))
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12.05.2022 09:48 Відповісти
Не пройшло і півроку! Бояться запізнитись. Акціонери не пробачать ...
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12.05.2022 09:54 Відповісти
Только , сейчас
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12.05.2022 10:00 Відповісти
Невже? І що, турбіні з Криму забере?
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12.05.2022 10:26 Відповісти
Якщо навіть ці шлюхи втікли, то справи рашки реально погані...
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12.05.2022 10:44 Відповісти
Интересно, долго там "Сапсан" продержится? Ещё придётся откопать уже погребённый ЭР200. У которого даже завод тю-тю.
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12.05.2022 16:14 Відповісти
Долго же он уходит
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12.05.2022 17:20 Відповісти
 
 