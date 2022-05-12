Німецький концерн Siemens іде з Росії

Німецький концерн Siemens іде з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Siemens вже розпочав процедуру припинення своєї виробничої та операційної діяльності.

У Siemens нагадали, що після початку війни Росії в Україні компанія призупинила нові операції та міжнародні поставки в РФ і Білорусь. Міжнародні санкції та потенційні контрзаходи впливають на діяльність компанії в Росії, зокрема, на залізничне обслуговування та ремонт.

Siemens вирішила провести впорядкований процес виходу з Росії, сказав CEO компанії Роланд Буш.

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"Ми оцінюємо вплив на наших людей і продовжимо підтримувати їх у міру наших здібностей. Водночас ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам та народу України та підтримуємо заклики світової спільноти до світу", - сказав глава Siemens.

Зараз до контуру Siemens входять операції у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем. У 2020 році компанія провела spin off, в результаті якого виділила енергетичний підрозділ в окрему компанію Siemens Energy. В РФ Siemens Energy є одним із основних постачальників енергообладнання.

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