Siemens уходит из России
Немецкий концерн Siemens уходит с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Siemens уже приступил к процедуре прекращения своей производственной и операционной деятельности.
В Siemens напомнили, что после начала войны России в Украине компания приостановила новые операции и международные поставки в РФ и Беларусь. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в России, в частности железнодорожное обслуживание и ремонт.
Siemens решила провести упорядоченный процесс выхода из России, сказал CEO компании Роланд Буш.
"Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их по мере наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру", - сказал глава Siemens.
Сейчас в контур Siemens входят операции в области автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy. В РФ Siemens Energy является одним из главных поставщиков энергооборудования.
Ніхто не схоче працювати з фашистами.
Відсутність інтересу у УЗ із закупівлі електровозів ДЕВЗ, в свою чергу, призвело до суттєвих погіршенням відносин з компанією Siemens, тому що в планах була подальша закупівля 101 електровоза ДС3.
Чому не виробляє?
Офіційної інформації, чому УЗ перестала замовляти локомотиви у ДЕВЗ, немає. За словами екс-заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, після того, як зі свого посту пішов міністр транспорту і зв'язку Георгій Кирпа, УЗ втратила інтерес до електровозів.
"Вони були недосконалі технічно, і ДЕ1є і ДС3 потрібно було допрацьовувати. Обидва типи електровоза проєктувалися на основі промислових електровозів", - зазначив Кава.
Проблема в тому, що ДЕВЗ ніколи не випускав магістральні електровози, але мав величезний досвід в будівництві електровозів для промисловості. Вони відрізняються за технічними параметрами.
"ДЕВЗ тоді вирішив не експериментувати, проектуючи новий електровоз" з нуля ". За основу були взяті розробки, які у них були по промисловим електровозів. Це стосується і візків, екіпажної частини і інші вузли. Вони виявилися непридатними для експлуатації на магістралях", - зазначив Кава.
https://railexpoua.com/novyny/chomu-v-ukraini-ne-***********-lokomotyvy/
По-друге, Кірпа помер у 2005, а виробництво ДС3 припинили в 2008. Їх взагалі почали робити з 2003...
