Siemens уходит из России

Немецкий концерн Siemens уходит с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Siemens уже приступил к процедуре прекращения своей производственной и операционной деятельности.

В Siemens напомнили, что после начала войны России в Украине компания приостановила новые операции и международные поставки в РФ и Беларусь. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в России, в частности железнодорожное обслуживание и ремонт.

Siemens решила провести упорядоченный процесс выхода из России, сказал CEO компании Роланд Буш.

Читайте: Siemens приостановил контракт с "Российской железной дорогой" на поставки "Сапсанов"

"Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их по мере наших способностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру", - сказал глава Siemens.

Сейчас в контур Siemens входят операции в области автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy. В РФ Siemens Energy является одним из главных поставщиков энергооборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не планирует использовать "Северный поток-2", он на самом деле мертв, - Минэкономики ФРГ