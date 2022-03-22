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Россия (91256) санкции (10616) Siemens (103)

Siemens приостановил контракт с "Российской железной дорогой" на поставки "Сапсанов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

siemens

Немецкий концерн Siemens приостановил контракт с "Российской железной дорогой" на поставку новых высокоскоростных электропоездов "Сапсан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза.

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"Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке", - сказал гендиректор российской железной дороги Олег Белозеров в Совете Федерации.

В 2021 году, по его словам, российская железная дорога приобрела три новых подвижных поезда "Сапсан". В настоящее время они проходят сертификацию. Первый поезд планируется запустить до июня 2022 года.

Ранее Siemens сообщал, что продолжит техническое обслуживание своих поездов, поставленных на российскую железную дорогу.

Немецкая компания Siemens участвовала в производстве высокоскоростных поездов "Сапсан" и электричек "Ласточка". На фоне войны в Украине компания объявила о прекращении поставок в Россию.

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Ранее французская машиностроительная компания Alstom, производившая поезда "Аллегро" для скоростной линии между Петербургом и Хельсинки, в марте также приостановила сотрудничество с Россией и заморозила поставки и инвестиции.
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Топ комментарии
+4
а шо ж такое??? кроваві хлопчики наснилися бюргерам??
чи меркельша обригалась?
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22.03.2022 21:46
+3
Хакеры Anonymous взломали принтеры россиян и печатают антипутинские призывы.
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22.03.2022 21:48
+3
Честно, вообще не верю, что бункерного убьют вот так просто. Этот гандон выстроил под собой структуру лояльно-некомпетентных уродов, которые в свою очередь либо нехотят, либо не могут.
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22.03.2022 21:59
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а шо ж такое??? кроваві хлопчики наснилися бюргерам??
чи меркельша обригалась?
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22.03.2022 21:46 Ответить
сименс попал под санкции. их выгнали из концерна бош-сименс. уволено 10000 сотрудников. приостановлено сотрудничество с европейскими компаниями. тоесть поздно всрались.
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22.03.2022 22:10 Ответить
уволили 10к в Германии или в рашке?
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23.03.2022 00:34 Ответить
Носія-сосія
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22.03.2022 21:47 Ответить
ну шо. літаки всьо, автопром всьо, сапсан всьо. на чому ж свинособаки будуть їздити?? ходоками стануть?!
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22.03.2022 21:47 Ответить
а алені лудшеееее
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22.03.2022 21:49 Ответить
алени, это если тувинец, действительно шапку генералисимуса одеть сможет...
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22.03.2022 21:50 Ответить
здесь все серьезно. против путина сейчас готовится коалиция. фсб. мвд. ну киллер. за голову чмошника назначен 1 млн долл.
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22.03.2022 21:55 Ответить
Честно, вообще не верю, что бункерного убьют вот так просто. Этот гандон выстроил под собой структуру лояльно-некомпетентных уродов, которые в свою очередь либо нехотят, либо не могут.
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22.03.2022 21:59 Ответить
касаби з індіі навезуть возики для рікш і
ДОСТАВИМ КУДА НАДО-1 ВЕЛОРІКШЕВИЙ ТАКСОПАРК К ВАШИМ УСЛУГАМ
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22.03.2022 22:01 Ответить
очень большие ресурсы задействованы. уже. так что соу-соу.
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22.03.2022 22:02 Ответить
Так само як Рено ??
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22.03.2022 21:48 Ответить
Рено призупинило, а потім відновила, Сіменс також лише призупинив, хоч після того скандалу коли Сіменс спіймали за руку, поли поставив генератори в окупований Крим, вже клялись, що підуть і не будуть вести бізнес с ***********. Німці і французи брехуни.
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22.03.2022 22:23 Ответить
Хакеры Anonymous взломали принтеры россиян и печатают антипутинские призывы.
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22.03.2022 21:48 Ответить
молодці, звичайно. але дієвіше було б, як ото писали, брати фото рашистів, приписувати їм слоган "за мір" і відправляти в фсб.
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22.03.2022 21:52 Ответить
u nih tam i tak uzhe deficit bumagi....ASTANAVITES !
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22.03.2022 22:59 Ответить
Німці... Тримались до кінця...
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22.03.2022 21:49 Ответить
знаю за чій кінець тримались
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22.03.2022 22:01 Ответить
за волосину на правом яйце они тримались
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23.03.2022 00:36 Ответить
сименс наконец отдуплился.
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22.03.2022 21:51 Ответить
Приостановил, рено тоже приостановил, но сегодня продолжили производство авто
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22.03.2022 21:53 Ответить
завтра покупать будет некому. им тварям жрать нечего какой нафиг рено?
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22.03.2022 21:57 Ответить
рено обриган, модель для парашки
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22.03.2022 22:40 Ответить
счас рено логан пойдет как люкс класс вместо лексусов
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23.03.2022 00:37 Ответить
Цікаво. А кацапи хвастались, що сапсан то їхня розробка
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22.03.2022 21:52 Ответить
Ну все що працює то чуже, які вони видають за своє

А от своє за звичай не працює. Максимум пару штук худо бідно для телевізора покажуть.
А потім про них всі забудуть
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22.03.2022 22:16 Ответить
вот тоже читал об этом) Значит сапсаны тоже вычеркиваем из списка великих достижений *********)) Остается только бедная такса, которую пытались заставить дышать жидким воздухом...
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22.03.2022 22:17 Ответить
Чо значит приостановил? Какие то двойные стандарты у Европы. А что за фуры на границе, если ушли или приостановили деятельность в кацапстане
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22.03.2022 21:52 Ответить
вброс
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22.03.2022 22:06 Ответить
Интересная у тебя фамилия))
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22.03.2022 23:30 Ответить
приостановили
в надежде быстро восстановить
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22.03.2022 22:41 Ответить
Призупинила-?Коли відновить? Чому не розірвала ця компанія та інші? Рашизм мусить бути покараний. Вони зтирають вщент цілі міста, тісячі загиблих,міліони лишились домівлк, а бюргери " призупиняють бізнес.
Суспільство споживання хворе.
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23.03.2022 01:33 Ответить
 
 