Siemens призупинив контракт з "Російською залізницею" на постачання "Сапсанів"

Німецький концерн Siemens призупинив контракт з "Російською залізницею" на постачання нових високошвидкісних електропотягів "Сапсан".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза.

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"Нам повідомили, що наразі контракт припиняється з купівлі", - сказав гендиректор російської залізниці Олег Бєлозьоров у Раді федерації.

У 2021 році, за його словами, російська залізниця придбала три нові рухомі потяги "Сапсан". Наразі вони проходять сертифікацію. Перший потяг планується запустити до червня 2022 року.

Раніше Siemens повідомляв, що продовжить технічне обслуговування своїх потягів, поставлених російській залізниці.

Німецька компанія Siemens брала участь у виробництві високошвидкісних потягів "Сапсан" та електричок "Ластівка". На тлі війни в Україні компанія оголосила про припинення постачання до Hосії.

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Раніше французька машинобудівна компанія Alstom, яка виробляла потяги "Алегро" для швидкісної лінії між Петербургом та Гельсінкі, у березні також призупинила співпрацю з росією і заморозила постачання та інвестиції.