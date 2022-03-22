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Siemens призупинив контракт з "Російською залізницею" на постачання "Сапсанів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

siemens

Німецький концерн Siemens призупинив контракт з "Російською залізницею" на постачання нових високошвидкісних електропотягів "Сапсан".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза.

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"Нам повідомили, що наразі контракт припиняється з купівлі", - сказав гендиректор російської залізниці Олег Бєлозьоров у Раді федерації.

У 2021 році, за його словами, російська залізниця придбала три нові рухомі потяги "Сапсан". Наразі вони проходять сертифікацію. Перший потяг планується запустити до червня 2022 року.

Раніше Siemens повідомляв, що продовжить технічне обслуговування своїх потягів, поставлених російській залізниці.

Німецька компанія Siemens брала участь у виробництві високошвидкісних потягів "Сапсан" та електричок "Ластівка". На тлі війни в Україні компанія оголосила про припинення постачання до Hосії.

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Раніше французька машинобудівна компанія Alstom, яка виробляла потяги "Алегро" для швидкісної лінії між Петербургом та Гельсінкі, у березні також призупинила співпрацю з росією і заморозила постачання та інвестиції.
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Топ коментарі
+4
а шо ж такое??? кроваві хлопчики наснилися бюргерам??
чи меркельша обригалась?
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22.03.2022 21:46
+3
Хакеры Anonymous взломали принтеры россиян и печатают антипутинские призывы.
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22.03.2022 21:48
+3
Честно, вообще не верю, что бункерного убьют вот так просто. Этот гандон выстроил под собой структуру лояльно-некомпетентных уродов, которые в свою очередь либо нехотят, либо не могут.
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22.03.2022 21:59
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а шо ж такое??? кроваві хлопчики наснилися бюргерам??
чи меркельша обригалась?
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22.03.2022 21:46 Відповісти
сименс попал под санкции. их выгнали из концерна бош-сименс. уволено 10000 сотрудников. приостановлено сотрудничество с европейскими компаниями. тоесть поздно всрались.
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22.03.2022 22:10 Відповісти
уволили 10к в Германии или в рашке?
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23.03.2022 00:34 Відповісти
Носія-сосія
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22.03.2022 21:47 Відповісти
ну шо. літаки всьо, автопром всьо, сапсан всьо. на чому ж свинособаки будуть їздити?? ходоками стануть?!
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22.03.2022 21:47 Відповісти
а алені лудшеееее
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22.03.2022 21:49 Відповісти
алени, это если тувинец, действительно шапку генералисимуса одеть сможет...
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22.03.2022 21:50 Відповісти
здесь все серьезно. против путина сейчас готовится коалиция. фсб. мвд. ну киллер. за голову чмошника назначен 1 млн долл.
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22.03.2022 21:55 Відповісти
Честно, вообще не верю, что бункерного убьют вот так просто. Этот гандон выстроил под собой структуру лояльно-некомпетентных уродов, которые в свою очередь либо нехотят, либо не могут.
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22.03.2022 21:59 Відповісти
касаби з індіі навезуть возики для рікш і
ДОСТАВИМ КУДА НАДО-1 ВЕЛОРІКШЕВИЙ ТАКСОПАРК К ВАШИМ УСЛУГАМ
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22.03.2022 22:01 Відповісти
очень большие ресурсы задействованы. уже. так что соу-соу.
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22.03.2022 22:02 Відповісти
Так само як Рено ??
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22.03.2022 21:48 Відповісти
Рено призупинило, а потім відновила, Сіменс також лише призупинив, хоч після того скандалу коли Сіменс спіймали за руку, поли поставив генератори в окупований Крим, вже клялись, що підуть і не будуть вести бізнес с ***********. Німці і французи брехуни.
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22.03.2022 22:23 Відповісти
Хакеры Anonymous взломали принтеры россиян и печатают антипутинские призывы.
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22.03.2022 21:48 Відповісти
молодці, звичайно. але дієвіше було б, як ото писали, брати фото рашистів, приписувати їм слоган "за мір" і відправляти в фсб.
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22.03.2022 21:52 Відповісти
u nih tam i tak uzhe deficit bumagi....ASTANAVITES !
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22.03.2022 22:59 Відповісти
Німці... Тримались до кінця...
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22.03.2022 21:49 Відповісти
знаю за чій кінець тримались
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22.03.2022 22:01 Відповісти
за волосину на правом яйце они тримались
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23.03.2022 00:36 Відповісти
сименс наконец отдуплился.
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22.03.2022 21:51 Відповісти
Приостановил, рено тоже приостановил, но сегодня продолжили производство авто
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22.03.2022 21:53 Відповісти
завтра покупать будет некому. им тварям жрать нечего какой нафиг рено?
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22.03.2022 21:57 Відповісти
рено обриган, модель для парашки
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22.03.2022 22:40 Відповісти
счас рено логан пойдет как люкс класс вместо лексусов
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23.03.2022 00:37 Відповісти
Цікаво. А кацапи хвастались, що сапсан то їхня розробка
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22.03.2022 21:52 Відповісти
Ну все що працює то чуже, які вони видають за своє

А от своє за звичай не працює. Максимум пару штук худо бідно для телевізора покажуть.
А потім про них всі забудуть
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22.03.2022 22:16 Відповісти
вот тоже читал об этом) Значит сапсаны тоже вычеркиваем из списка великих достижений *********)) Остается только бедная такса, которую пытались заставить дышать жидким воздухом...
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22.03.2022 22:17 Відповісти
Чо значит приостановил? Какие то двойные стандарты у Европы. А что за фуры на границе, если ушли или приостановили деятельность в кацапстане
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22.03.2022 21:52 Відповісти
вброс
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22.03.2022 22:06 Відповісти
Интересная у тебя фамилия))
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22.03.2022 23:30 Відповісти
приостановили
в надежде быстро восстановить
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22.03.2022 22:41 Відповісти
Призупинила-?Коли відновить? Чому не розірвала ця компанія та інші? Рашизм мусить бути покараний. Вони зтирають вщент цілі міста, тісячі загиблих,міліони лишились домівлк, а бюргери " призупиняють бізнес.
Суспільство споживання хворе.
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23.03.2022 01:33 Відповісти
 
 