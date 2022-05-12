Финская энергетическая компания Fortum уходит из России
Финская энергокомпания Fortum объявила о контролируемом выходе с российского рынка. До этого Fortum заморозила новейшие инвестиционные проекты в РФ.
Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.
Сравнительная операционная прибыль Fortum за январь-март составила убыток в размере 438 млн евро по сравнению с прибылью почти в 1,2 млрд евро годом ранее.
"В дополнение к ранее анонсированному замораживанию инвестиций и финансированию наших российских дочерних компаний, мы решили продолжить контролируемый выход с российского рынка. Это решение предполагает потенциальное избавление от российских операций Fortum.
Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper Unipro также будет возобновлен как можно скорее. Для завершения этих процессов может потребоваться некоторое время и они подлежат утверждению регуляторных органов. Несмотря на это, мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", – заявили в Fortum.
