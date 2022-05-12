РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5563 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
1 318 3

Финская энергетическая компания Fortum уходит из России

fortum

Финская энергокомпания Fortum объявила о контролируемом выходе с российского рынка. До этого Fortum заморозила новейшие инвестиционные проекты в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

Сравнительная операционная прибыль Fortum за январь-март составила убыток в размере 438 млн евро по сравнению с прибылью почти в 1,2 млрд евро годом ранее.

"В дополнение к ранее анонсированному замораживанию инвестиций и финансированию наших российских дочерних компаний, мы решили продолжить контролируемый выход с российского рынка. Это решение предполагает потенциальное избавление от российских операций Fortum.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Siemens уходит из России

Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper Unipro также будет возобновлен как можно скорее. Для завершения этих процессов может потребоваться некоторое время и они подлежат утверждению регуляторных органов. Несмотря на это, мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", – заявили в Fortum.

компания (138) россия (97265) санкции (11869) Финляндия (1026)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже майже всі представники цивілізованого світу розуміють, що пов'язувати своє майбутнє з роzzією не вийде, навіть попри бажання деяких цих представників заробити ще хоч трохи грошей.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:35 Ответить
С утра Сименс, теперь Фортум. Чота посыпалась энергетика. Пойду попкорна штоль куплю...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:55 Ответить
А впрочем, всё логично. Вчера же рф ввела санкции против Gazprom Germania, которую немцы взяли под госконтроль, когда та попыталась обойти санкции. Многоходовочка.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:18 Ответить
 
 