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Новости Война в Украине Санкции против России
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IBM полностью уходит из России и увольняет сотни сотрудников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ibm

Корпорация IBM объявила об окончательном уходе из России. Сотни российских сотрудников будут уволены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение провести планомерное свертывание бизнеса IBM в России", - написал в служебной записке генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

Как заявил он в комментарии Reuters, в России работает несколько сотен сотрудников, а компания не сможет долго платить им в свете ужесточения санкций.

"Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности... Я хочу заверить их, что IBM будет и дальше поддерживать их и сделает все разумные шаги, насколько это возможно", - добавил Кришна.

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Топ комментарии
+27
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07.06.2022 23:28
+11
- Мне уже не интересно, кто ушёл - вы скажите, кто остался?

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07.06.2022 23:32
+6
І Беня як біженець від ФБР отримає в результаті більшість цих коштів)
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07.06.2022 23:36
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07.06.2022 23:28 Ответить
Жилєзний Фєлікс ...
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07.06.2022 23:34 Ответить
це тільки половина Едмундовича)
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07.06.2022 23:37 Ответить
Так "Фелікс" теж не свій.
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07.06.2022 23:45 Ответить
IBM у концтабори фашистів поставляла пристрої для обліку полонених. Зараз те саме. Вони вже планують після війни знови годувати нових звірів.
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08.06.2022 00:41 Ответить
Заберіть цих свиней з Європи «

В Офисе Президента, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, предложил ЕС вместо выделения денег Украине, вернуть всех беженцев из Европы в Украину и передать финансы для создания временной программы базового дохода для всех вернувшихся домой украинцев.

Как вам идея?»
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07.06.2022 23:29 Ответить
І Беня як біженець від ФБР отримає в результаті більшість цих коштів)
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07.06.2022 23:36 Ответить
Нормальна ідея особливо повернути кобил без дітей які потікали по Британіям ,Канадам, Штатам та інших країнах Європи туристками чи на ПМЖ . Не треба було взагалі дозволяти виїзд, а тепер пів України втекло і дивиться зза корднону як інша половина намагається жити в Україні і цю помилку Зеленський і КО уже ніяк не вирішать, треба було думати про довгострокові наслідки, а не включати джентельмена, а тепер отримуй країну з переважним числом пенсіонерів і найбільшу з часів Голодомору демографічну кризу.
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08.06.2022 08:54 Ответить
А что значит полностью уходит? Продажи IBM в рашке остановлены? А контракты, техподдержка? Сдается мне они просто закрыли региональный офис, а так продолжат работать...
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07.06.2022 23:31 Ответить
- Мне уже не интересно, кто ушёл - вы скажите, кто остался?

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07.06.2022 23:32 Ответить
С вати крутять до цих пір
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08.06.2022 06:17 Ответить
ІВМ вже просране давно (в Lenovo спитайте чому саме), нічого з себе не уявляє, і саме тому так пізно й йдуть.
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07.06.2022 23:48 Ответить
просране.. бугага.. за цей квартал 14 млрд доларів прибуток.. чи ти вважаеш що воготовлення пс це усе чим займається IBM?
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08.06.2022 00:20 Ответить
Капитализация: ▲125 млрд $‎

Число сотрудников: 345,900 ‎
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08.06.2022 06:19 Ответить
весь бюджет скоторашки 250 млрд
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08.06.2022 06:20 Ответить
Для масової просвіти - один нанометр це 0.00000000000093738282 вєрст. Я навіть не знаю як вєрсту перекласти... Виходить шо 4 нм процесор у них буде ( дуже сумніваюся ) 0.0000000000037495313 верстовый
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08.06.2022 06:59 Ответить
а в вершках и аршинах?
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08.06.2022 09:51 Ответить
Я на попередньому етапі завис
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08.06.2022 10:18 Ответить
взагалі не проблема! москалі імпортозамістять дерев'яною рахівницею.
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08.06.2022 07:28 Ответить
 
 