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арешт (1626) Росія (47115) ввезення (20) ДБР (2551)

ДБР перекрило канал ввезення до України російських автозапчастин

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

дбр

Працівники ДБР за сприяння Київської митниці перекрили можливість ввезення до України російських товарів на мільйони гривень. Майже 40 тонн кондиціонерів та запасних частин до автомобілів російського виробництва арештовані, здійснюються заходи щодо передачі майна в управління АРМА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідування.

Встановлено, що два вітчизняні підприємства продовжили співпрацю із російськими компаніями навіть після повномасштабного вторгненн РФ до України. Вони закупали у росіян автозапчастини та кондиціонери та оплачували товари російською валютою.

Як зазначається, автозапчастини ввозились на митну територію України через афілійовані білоруські та китайські компанії, бенефіціарами яких є громадяни РФ.

У межах досудового розслідування ДБР було вилучено понад 40 тонн товару на загальну суму понад 12 млн гривень. За ініціативи ДБР та клопотання Київської міської прокуратури Печерський районний суд наклав арешт на вищевказане майно.

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Кримінальне провадження відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
ФСБшна контора знову канал поставки клістронів знищили?
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27.09.2022 16:40
+15
Може бути
Адже наші використовують на фронті прості автівки які можна самому легко полагодити, німецькі і японські потребують зовсім інших умов та коштів.
Та і врешті, коли ДБР щось хороше зробили, хоч раз.
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27.09.2022 16:38
+15
Тобто ДБР у черговий раз ускладнило ремонт совкової техніки в Україні.

Впевнений, що ФСБ більшого і бажати не могло.
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27.09.2022 16:48
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часом це не чергове зрадницьке паскудство дбр як з клистронами??
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27.09.2022 16:32 Відповісти
Може бути
Адже наші використовують на фронті прості автівки які можна самому легко полагодити, німецькі і японські потребують зовсім інших умов та коштів.
Та і врешті, коли ДБР щось хороше зробили, хоч раз.
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27.09.2022 16:38 Відповісти
ФСБшна контора знову канал поставки клістронів знищили?
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27.09.2022 16:40 Відповісти
Тобто ДБР у черговий раз ускладнило ремонт совкової техніки в Україні.

Впевнений, що ФСБ більшого і бажати не могло.
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27.09.2022 16:48 Відповісти
Ви всі праві, знов антиукраїнська злочинна організація знищує капітальний та поточний ремонт військової техніки радянського зразка, яка складає більшість від всієї техніки ЗСУ. Висновок робіть самі.
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27.09.2022 16:50 Відповісти
Клістрон-95...
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27.09.2022 16:55 Відповісти
Опять клистроны? В армии еще много газов и камазов, как их ремонтировать?
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27.09.2022 17:00 Відповісти
Кожного разу впевнююсь, що ДБР працює на Рашку!
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27.09.2022 17:12 Відповісти
ДБР?! Хм...
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27.09.2022 17:22 Відповісти
давно треба розігнати цю ДБР, блдську контору портнова-дермака
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27.09.2022 17:39 Відповісти
"Камази" - ? "Буханки" - ?
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27.09.2022 18:35 Відповісти
Запчасти к КАМАЗАМ и УРАЛАМ? Как раз те, что волонтеры по всем суссекам пытаются отыскать для ремонта грузовиков на фронте?
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27.09.2022 18:57 Відповісти
Буду краток: П И Д А Р А С Ы .
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27.09.2022 19:39 Відповісти
 
 