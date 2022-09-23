Суд дозволив затримати за підготовку Харківських угод ексміністрів Лавриновича та Грищенка
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Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.
"Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод", - йдеться в повідомленні.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції Лавриновичу та міністру закордонних справ Грищенку.
Нагадаємо, у липні 2022 року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
придуркам з ДБР.
Харківські Угоди -вторинні.
від безвиході..
Первинним був КАБАЛЬНИЙ Газовий договір Юлєчки з Прутіним.
за я ку її варто було не лише посадити,але й розстріляти чи четвертувати.
Хлопи, пишіть, що П.О. у всьому винен та отримаєте вітання від ОПи препізедента.
Бачите там, за жовтою курткою окуляри? То автор "харківських угод" з презЕдентами до вторгнення готуються.
Після проголошення Незалежності, ЧМ у повному складі був готовий скласти присягу на вірність Україні. Тодішній адмірал флоту Касатонов з делегацією приїхав до Києва, але не зміг зустрітись з Кравчуком. Два тижні оббивали пороги у адміністрації Кравчука, їм все казали: "Чекайте, вам повідомлять". Касатонов плюнув і подзвонив Єльцину: "Что нам дєлать? Кравчук нє прінімаєт у нас прісягу". П'яний Єльцин відповів: "Так приєзжай в москву, ми поднімєм андрєєвскій флаг".
вбив людину
та повинен сидіти...