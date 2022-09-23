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Грищенко (15) Лавринович (44) Янукович (10406) ДБР (2567)

Суд дозволив затримати за підготовку Харківських угод ексміністрів Лавриновича та Грищенка

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

лавринович,грищенко

Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод", - йдеться в повідомленні. 

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції Лавриновичу та міністру закордонних справ Грищенку.  

Нагадаємо, у липні 2022 року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
Володимира Литвина не забудьте. Він витер ноги об Конституцію і завів Харківськими угодами російських фашистів в Україну.
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23.09.2022 10:18
+12
ДБР і затримання ригів? Мабуть самий великий і старий вовк здох. Їх спеціаліщіція проти "ЄС" і ЗСУ.
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23.09.2022 10:10
+8
"Нова влада"? Вона така нова,як iтвоi труселя...
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23.09.2022 11:13
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ДБР і затримання ригів? Мабуть самий великий і старий вовк здох. Їх спеціаліщіція проти "ЄС" і ЗСУ.
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23.09.2022 10:10 Відповісти
Тепер дожени та вдарь.
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23.09.2022 10:12 Відповісти
Цирк. Вони давно вже з'***..лися
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23.09.2022 10:18 Відповісти
Володимира Литвина не забудьте. Він витер ноги об Конституцію і завів Харківськими угодами російських фашистів в Україну.
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23.09.2022 10:18 Відповісти
цей встиг з автоматом сфотографуватись десь під Житомиром, - іскупіл кровю =)
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23.09.2022 11:49 Відповісти
Голосування харківських угод у ВР, литвина закидали тухлими яйцями.
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23.09.2022 12:39 Відповісти
гарна новина.
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23.09.2022 12:41 Відповісти
вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод"

придуркам з ДБР.

Харківські Угоди -вторинні.

від безвиході..

Первинним був КАБАЛЬНИЙ Газовий договір Юлєчки з Прутіним.

за я ку її варто було не лише посадити,але й розстріляти чи четвертувати.
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23.09.2022 10:23 Відповісти
Скільки можна як папуги повторювати цю брехню про "кабальний договір", яка "безвихідь", коли за уявне (підкреслюю) збільшення на пару сотень доларів ціни на газ фактично віддали Крим ще тоді. Адже в ті часи в пресі замовчували, що водночас із збільшенням угоди по Севастополю дозволили вдвічі збільшити рос. контингент військ, причому з дозволом дислокації в інших місцях Криму. Чому не говорять про те, що майже підписаний старий договір зірвали за розпрорядженням Ющенка, а насправді схоже за домовленістю наших ділків з росією? І нарешті - як не як, а саме формульний підхід до ціни дозволив спочатку західним країнам, а потім Україні вигравати в суді справи проти газпрому.
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23.09.2022 10:58 Відповісти
батл Дудранятка та Dubovнятка- це не жабогадюкінг, а битва тарганіїв...
Хлопи, пишіть, що П.О. у всьому винен та отримаєте вітання від ОПи препізедента.
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23.09.2022 11:30 Відповісти
Прийде черга і до Ющенка,і до всіх кого той породив...З нього почалось то бл...дство,яке дало головну зброю в руки москальських пропагандонів.
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23.09.2022 12:56 Відповісти
Януковича на табуретку всадив Віктор Андрійович.
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23.09.2022 13:23 Відповісти
Вам б до школи...
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23.09.2022 13:31 Відповісти
не допоможе, бо мозок атрофований в брухт, Ефе́ктом Да́ннінга - Крю́ґера.
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23.09.2022 13:47 Відповісти
Варто додати, що фактично формулу і майбутню базову ціну "кабального" контракту запустили Ющенко з Єхануровим в інтересах РУЕ агента Фірташа, коли розірвали угоду газ-транзит на початку 2006р. і підписали новий хитродупий газовий контракт.
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23.09.2022 13:21 Відповісти
а тобі відомо, чому кози випорожнюються круглячками, корови блінами, а вомбати прямокутниками?
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23.09.2022 13:50 Відповісти
Порошенко це не міг зробити , добре хоть нова влада почала це робити
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23.09.2022 10:37 Відповісти
"Нова влада"? Вона така нова,як iтвоi труселя...
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23.09.2022 11:13 Відповісти
Ой, і не кажіть.
Бачите там, за жовтою курткою окуляри? То автор "харківських угод" з презЕдентами до вторгнення готуються.
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23.09.2022 12:42 Відповісти
це реалізація квартального сценарію чи реальні справи? сам факт що цим зайнялась нікчемна ДБР свідчить про те що це якась чергова фуйня від ОП. звісно, якщо ті два пихаті придурки ще не здиміли за поребрик і чекають членів ДБР з ордером на чашку вранішнього чаю то це добра справа, а якщо їх уже давно нема то це сценарій від квартального жидкова.
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23.09.2022 10:45 Відповісти
А їм вже "дозволило" ДБР здриснути з країни?
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23.09.2022 10:46 Відповісти
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23.09.2022 11:00 Відповісти
Я так люблю США вони свої гроші вміють контролювати і навіть нехай не думає ніхто що після цієї війни вціліє
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23.09.2022 11:02 Відповісти
Щось не чути про Литвина, а це далеко не остання скрипка в цьому "оркестрі" зрадників
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23.09.2022 11:26 Відповісти
Це гомофобія. ********** не можна забороняти використовувати державну службу як екзистенційну потребу.
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23.09.2022 11:30 Відповісти
А як на рахунок "супер-героя" України Литвина?Ця мерзота протягла у ВР харківську угоду згідно якої російський флот зайшов в Крим.Власне з тих пір і почалася анексія Криму. А Грищенка я б не чіпав,з того ригівського шобла це єдиний адекватний міністр.А ще я б запитав минулу владу яким чином вона випустила з України всіх без виключення регіоналів?
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23.09.2022 11:33 Відповісти
Вы случайно не в ДБР работаете?)
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23.09.2022 11:44 Відповісти
Віктор Сватула, перехрестися!!!! Ригионали в ВР і зараз тусуються, а н. шуфрич керує комітетом свободи слова в Україні.
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23.09.2022 12:37 Відповісти
А весь без виключення кабмін і силовики?
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23.09.2022 15:47 Відповісти
А тех кто организовал Северодонецкий шабаш в 2004 году простили,?
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23.09.2022 11:36 Відповісти
Так их, собак. В батоги.
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23.09.2022 11:37 Відповісти
А в ДБР только по Харьковским претензии?))) По тем которые даже не вступили в действие?))) А по договору 1997 года претензий нету???
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23.09.2022 11:43 Відповісти
А чому харківські не вступили в силу?І нагадайте про договір 1997?
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23.09.2022 11:50 Відповісти
Потому что харьковские были ПРОДОЛЖЕНИЕМ договора от 97-го года и вступали в действие с 2017-го года... И флот никуда в 10-м не заходил, он там был со времен совка... А в 1997 его разделили... И раша флот ОСТАВИЛИ в Севастополе на 20 лет по 17-й год.... По факту и Кравчук, и Кучма отложили войну... Сошлись с рашиками по средине...
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23.09.2022 12:28 Відповісти
Договір 1997 мав закінчитись у 2017 році без продовження на наступний термін і чм рашистів повинен був забратись із Криму.

Після проголошення Незалежності, ЧМ у повному складі був готовий скласти присягу на вірність Україні. Тодішній адмірал флоту Касатонов з делегацією приїхав до Києва, але не зміг зустрітись з Кравчуком. Два тижні оббивали пороги у адміністрації Кравчука, їм все казали: "Чекайте, вам повідомлять". Касатонов плюнув і подзвонив Єльцину: "Что нам дєлать? Кравчук нє прінімаєт у нас прісягу". П'яний Єльцин відповів: "Так приєзжай в москву, ми поднімєм андрєєвскій флаг".
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23.09.2022 13:04 Відповісти
По поводу договора вы не правы.... там другие условия прекращения пребывания...
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23.09.2022 19:46 Відповісти
Я бы Кучму тоже за зразу притянул. Согласитель ******. И впервую очередь за то что взял взятку в виде Киевстар и приволок дважды или трижды сидевшего зэка рецидивиста в Киев во власть. Помните посылаясь при этом на то что он (зэк) мол великий хозяйственник….Короче мразота ***!
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23.09.2022 13:12 Відповісти
цікаві суди-затримати,щоб відпустити,або затримати тих хто втік,а хто сидить на місці-недоторканні.А судді хто?
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23.09.2022 12:09 Відповісти
Ну як завжди спочатку дають виїхати ,а потім відкривають справу.
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23.09.2022 12:17 Відповісти
а падлюка шуфрич члму ще біга
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23.09.2022 12:29 Відповісти
так той дРищенко
вбив людину
та повинен сидіти...
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23.09.2022 12:35 Відповісти
Надеюсь,Дрищенко получит по своим заслугам,иуда.
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23.09.2022 12:58 Відповісти
Я даже знают шо они в суде будут петь. «… мы не виноваты, то не мы, нас гарант янукович заставлял, ну и всё в таком духе…. Так же интересно сколько за это действие им зэк в баксах в качестве премии отвалил??
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23.09.2022 13:03 Відповісти
 
 