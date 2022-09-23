Суд разрешил задержать экс-министров Лавриновича и Грищенко
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Экс-чиновникам было сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Следователи ГБР собрали доказательства для привлечения к уголовной ответственности двух бывших министров за совершение государственной измены при разработке проекта, согласования, подписания, ратификации и имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, т.н. Харьковских соглашений", - говорится в сообщении.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции Лавриновичу и министру иностранных дел Грищенко.
Напомним, в июле 2022 года следователь ГБР объявил бывших министров в государственный и международный розыск. По оперативной информации, фигуранты находятся за границей.
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придуркам з ДБР.
Харківські Угоди -вторинні.
від безвиході..
Первинним був КАБАЛЬНИЙ Газовий договір Юлєчки з Прутіним.
за я ку її варто було не лише посадити,але й розстріляти чи четвертувати.
Хлопи, пишіть, що П.О. у всьому винен та отримаєте вітання від ОПи препізедента.
Бачите там, за жовтою курткою окуляри? То автор "харківських угод" з презЕдентами до вторгнення готуються.
Після проголошення Незалежності, ЧМ у повному складі був готовий скласти присягу на вірність Україні. Тодішній адмірал флоту Касатонов з делегацією приїхав до Києва, але не зміг зустрітись з Кравчуком. Два тижні оббивали пороги у адміністрації Кравчука, їм все казали: "Чекайте, вам повідомлять". Касатонов плюнув і подзвонив Єльцину: "Что нам дєлать? Кравчук нє прінімаєт у нас прісягу". П'яний Єльцин відповів: "Так приєзжай в москву, ми поднімєм андрєєвскій флаг".
вбив людину
та повинен сидіти...