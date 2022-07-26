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Грищенко (451) Лавринович (507) розыск (835) ГБР (2812)

Лавринович и Грищенко сейчас за границей, они объявлены в розыск, - ГБР

лавринович,грищенко

Подозреваемые в рамках расследования дела по "Харьковским соглашениям" экс-министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко покинули Украину, они объявлены в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Действительно, следствию стало известно, что экс-министр иностранных дел покинул Украины в январе этого года и вылетел в Париж. А экс-министр юстиции покинул Украину в мае", - рассказала она.

По ее словам, местонахождение бывших министров в настоящее время устанавливается и является тайной досудебного расследования.

"Но оба фигуранта уголовного производства о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск. Следующим этапом будут получение разрешения суда на их задержание", - отметила Сапьян.

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Затем, продолжила она, будет подаваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и объявлении этих лиц в розыск по "красной линии" Интерпола", - подытожила Сапьян.

Ранее сообщалось, что бывшим министрам Грищенко и Лавриновичу сообщено о подозрении в государственной измене за согласование "Харьковских соглашений".
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Топ комментарии
+28
Пхахахахаха. Не забудьте премію виписати героїчним слідчим з ДБР.
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26.07.2022 14:33
+27
Спочатку без проблем випустили, а тепер розшукують. Дибільне Бюро Розводняків
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26.07.2022 14:36
+23
чому паспорт Портнова ще не анульований?
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26.07.2022 14:35
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Пхахахахаха. Не забудьте премію виписати героїчним слідчим з ДБР.
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26.07.2022 14:33 Ответить
Портнов рулить ДБР, Єрмак рулить СБУ, Шмигалем та Кулебою, а кому віддадуть НАБУ?
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26.07.2022 14:44 Ответить
Ze🤢👿кодло , не думайте , что все такие тупорылые , как ваши 🐏🐑73% ‼️ Всех ПРЕДАТЕЛЕЙ Переместили В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО , а их виллы охраняете , как например Портнова,Суркисов,Пинчука,литвина, и сотни других ваших ПОДЕЛЬНИКОВ ПОДРАШИСТНИКОВ ‼️🤮🤮🤮🤮
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26.07.2022 15:16 Ответить
Надеюсь, и ЗЕбанутая срань так-же разбежится по заграницам, как тараканы.
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26.07.2022 14:35 Ответить
чому паспорт Портнова ще не анульований?
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26.07.2022 14:35 Ответить
патамуша придётся все возбужденные Портновым дела против Порошенко аннулировать
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26.07.2022 14:42 Ответить
Спочатку без проблем випустили, а тепер розшукують. Дибільне Бюро Розводняків
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26.07.2022 14:36 Ответить
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26.07.2022 14:37 Ответить
Работают люди . Главное не терять бдительность и успеть вовремя отменить розыск , если подозреваемые ненароком вернутся .
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26.07.2022 14:37 Ответить
треба ж таке, знайшли винних...погано шукали - багато з причетних до тих угод досі сидять в держструктурах вищого рівня і нічого. Демченка звільнили з посади за станом здоровья, піде послом кудись в африку чи азію, чогось його особа ДБР не цікавить..
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26.07.2022 14:38 Ответить
Чим Грищенко та Лавринович не догодили Портнову???
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26.07.2022 14:39 Ответить
Дело не в этом , зеублюдкам США поставили ультиматум ,вот они и рыло делают - дымовая завеса , очередной разводняк партнеров‼️
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26.07.2022 15:19 Ответить
Та хто б, *****, сумнівався!
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26.07.2022 14:41 Ответить
Хитрожопый Грищенко видно знал, что путлер нападет, смылся заранее. Еще при зеке ненавидел его.
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26.07.2022 14:43 Ответить
Прикро, що й досі залищається традиція - тікають з країни, а тільки тоді оголошують підозру. Рук руку миє...
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26.07.2022 14:44 Ответить
Нас %бут, а мы крепчяем
Но как-то осто%бенило крепчать
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26.07.2022 14:49 Ответить
Українців продовжують тримати за дурнів-спочатку ублюдкам дають втекти іньші ублюдки,а потім їх типу розшукують...
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26.07.2022 14:44 Ответить
В любимой расее или в проклятой европе под внешним управлением?
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26.07.2022 14:47 Ответить
"как мило" .... внизАпна
было бы удивительно, если бы их там (закордоном) не было, а ДБР лохонулась и оголосЫла им пидо-зру
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26.07.2022 14:47 Ответить
Та срати вони хотіли на те оголошення, як і на того, хто оголосив
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26.07.2022 15:06 Ответить
так Грищенко во время войны был на канале Украина 24 у Ахметова )))
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26.07.2022 18:36 Ответить
А чому не розшукуєте демченка, він теж був в тій гоп-компанії, чи вже теж за бугром, своїх не затримують.
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26.07.2022 15:20 Ответить
А Демченка -куратора этого движа ******** красиво отмазали,оволили по состоянию здоровья.Ипаный стыд,когда уже будет пробито дно?Ипаный ишак зелох и ермак
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26.07.2022 15:29 Ответить
ваЗЕлиновский Сброд во всей красе пальчевский, демченко, деркач, Елдак, татаров, онищенко, дубинский, портнов и т.д сколько еще пригрел этот малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат.....
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26.07.2022 15:44 Ответить
тобто ніколи
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26.07.2022 15:53 Ответить
наумов, кива, деркач, ковалёв, партнов, рабинович, эта парочка.
шевченко друг московии и лукашенко в камуфляже ходит.

Ц И Р К

не ФБР , а обычное дбр.
заочный арест, заочное следствие, 5 лет условно заочно.
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26.07.2022 16:07 Ответить
Це гра (на публіку) така у племені пацюків?

Відкривати карні справи про тих, кого не можна дістати?
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26.07.2022 16:07 Ответить
А Демченко вже теж випустили, щоб потім розвести руками та сказати "нямато"?
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26.07.2022 16:19 Ответить
Чергова гра в схованки. З заплющеними очами рахую до ста. Попереджаю, що іду шукати і якщо хтось не сховався, то я не винен.
Просто спогад з мого дитинства.
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26.07.2022 17:06 Ответить
Скоро и на портянку что то заведут. Ведь он уже за границей и ему до лампочки.
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26.07.2022 17:08 Ответить
Очередной пук Зеленского!!Показать , что он и его воровитая банда СН работают , а на самом деле только прикрывают предателей и ворюг!..!Хрен он достанет Лавриновича и Геращенко За рубежом!!ОНИ ещё запросят и я уверен получат в Венгрии , политического убежища за рубежом и будут обливать грязью УКраину!! Надо было арестовывать их когда они были В УКраине!!
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26.07.2022 17:23 Ответить
А Льовочкін?
https://t.me/Chornovil_official/7347 Тарас Чорновіл нагадує : "А хто ж основні винуватці (крім януковича й азарова та, гіпотетично, Грищенка, Лавриновича та Демченка)? Ті, хто під прямим впливом та за злочинною змовою з москвою угоду готували й нагинали тих же міністрів на її візування. А при януковичі все відбувалося точнісінько, як і при Зеленському - уряд не був суб'єктним, а основні впливи базувалися в адміністрації та оточенні президента. Саме там і були всі головні винуватці цієї реальної зради. А хто ж очолював тоді адміністрацію, хто протягував цей злочинний документ, хто контролював урядовців і депутатів, а також носив "гордий титул" московського крота в Україні? Та все так само, як і сьогодні. Лише нині його звати Єрмак, а тоді це був Льовочкін.
Здавалося б - кращого офірного цапа не підшукати - один з лідерів ОПЗЖ, стовпів влади януковича, людина з іміджем затаєного, але прорашистського політика. А його не турбують. Бо сьогодні Сергій Льовочкін - друг і політичний партнер Андрія Єрмака та союзник фракції слуг Зеленського. Після усунення медведчука переорієнтував фракцію повністю на підтримку зеленої влади і втішається всіма преференціями представника провладної політсили..."
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26.07.2022 20:56 Ответить
пзд&ць заборона виїзду- хто куди хоче туди і їде
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26.07.2022 21:04 Ответить
 
 