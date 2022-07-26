Лавринович и Грищенко сейчас за границей, они объявлены в розыск, - ГБР
Подозреваемые в рамках расследования дела по "Харьковским соглашениям" экс-министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко покинули Украину, они объявлены в розыск.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"Действительно, следствию стало известно, что экс-министр иностранных дел покинул Украины в январе этого года и вылетел в Париж. А экс-министр юстиции покинул Украину в мае", - рассказала она.
По ее словам, местонахождение бывших министров в настоящее время устанавливается и является тайной досудебного расследования.
"Но оба фигуранта уголовного производства о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск. Следующим этапом будут получение разрешения суда на их задержание", - отметила Сапьян.
Затем, продолжила она, будет подаваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и объявлении этих лиц в розыск по "красной линии" Интерпола", - подытожила Сапьян.
Ранее сообщалось, что бывшим министрам Грищенко и Лавриновичу сообщено о подозрении в государственной измене за согласование "Харьковских соглашений".
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Но как-то осто%бенило крепчать
было бы удивительно, если бы их там (закордоном) не было, а ДБР лохонулась и оголосЫла им пидо-зру
шевченко друг московии и лукашенко в камуфляже ходит.
Ц И Р К
не ФБР , а обычное дбр.
заочный арест, заочное следствие, 5 лет условно заочно.
Відкривати карні справи про тих, кого не можна дістати?
Просто спогад з мого дитинства.
https://t.me/Chornovil_official/7347 Тарас Чорновіл нагадує : "А хто ж основні винуватці (крім януковича й азарова та, гіпотетично, Грищенка, Лавриновича та Демченка)? Ті, хто під прямим впливом та за злочинною змовою з москвою угоду готували й нагинали тих же міністрів на її візування. А при януковичі все відбувалося точнісінько, як і при Зеленському - уряд не був суб'єктним, а основні впливи базувалися в адміністрації та оточенні президента. Саме там і були всі головні винуватці цієї реальної зради. А хто ж очолював тоді адміністрацію, хто протягував цей злочинний документ, хто контролював урядовців і депутатів, а також носив "гордий титул" московського крота в Україні? Та все так само, як і сьогодні. Лише нині його звати Єрмак, а тоді це був Льовочкін.
Здавалося б - кращого офірного цапа не підшукати - один з лідерів ОПЗЖ, стовпів влади януковича, людина з іміджем затаєного, але прорашистського політика. А його не турбують. Бо сьогодні Сергій Льовочкін - друг і політичний партнер Андрія Єрмака та союзник фракції слуг Зеленського. Після усунення медведчука переорієнтував фракцію повністю на підтримку зеленої влади і втішається всіма преференціями представника провладної політсили..."