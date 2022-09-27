Наказував грабувати мирних мешканців та руйнувати їхні оселі: на Київщині заочно осудили лейтенанта РФ, - Офіс Генпрокурора

Російського військового засудили на 9 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За публічним обвинуваченням Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта - заступника командира роти з озброєння однієї з військових частин збройних сил РФ. Він визнаний винним у порушенні законів та звичаїв війни", йдеться в повідомленні

Прокурори довели, що лейтенант РФ брав участь у збройній агресії у селі Лук'янівка Броварського району Київської області. Протягом березня 2022 року він віддавав накази військовослужбовцям збройних сил РФ проникати до будинків мирних жителів та грабувати їх. Виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували та руйнували приватні будинки та господарські будівлі, танком переїхали легковий автомобіль.

За публічного обвинувачення Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта - заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин збройних сил РФ. Його визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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