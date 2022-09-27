Наказував грабувати мирних мешканців та руйнувати їхні оселі: на Київщині заочно осудили лейтенанта РФ, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російського військового засудили на 9 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"За публічним обвинуваченням Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта - заступника командира роти з озброєння однієї з військових частин збройних сил РФ. Він визнаний винним у порушенні законів та звичаїв війни", йдеться в повідомленні
Прокурори довели, що лейтенант РФ брав участь у збройній агресії у селі Лук'янівка Броварського району Київської області. Протягом березня 2022 року він віддавав накази військовослужбовцям збройних сил РФ проникати до будинків мирних жителів та грабувати їх. Виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували та руйнували приватні будинки та господарські будівлі, танком переїхали легковий автомобіль.
За публічного обвинувачення Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта - заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин збройних сил РФ. Його визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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ДВОРЕЦ ЛЮБВИ
Признаться, я не сразу понял, что это значит. Но, приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ имени Н.К. КРУПСКОЙ
- Ого! - сказал я себе самому. - Вот это я понимаю, коммунизм!
Настроение мое заметно улучшилось.
Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Я посмотрел на часы. Было точно девять часов сорок две минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем, почему бы и нет?
На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома:
КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ,
ТОТ СЕКСУЕТСЯ ОТЛИЧНО
Ниже были вывешены и правила поведения в ГЭОЛПДИК (так сокращенно называлось это странное предприятие). В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке.
Я невольно вспомнил шофера Кузю и его товарища, которые в пункте помыва пытались склонить меня к безобразнейшей оргии. Вот дикие люди! Зачем же столь интимным делом заниматься сообща, когда существуют вполне узаконенные формы индивидуального удовлетворения потребностей?
Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта и что в ГЭОЛПДИК запрещено:
. Приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны
2. Обслуживаться в верхней одежде.
3. Обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабесоте и других местах, кроме специально отведенных.
4. Пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма.
5. Играть на музыкальных инструментах.
6. Портить коммунистическое имущество.
7. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью сексоборудования.
Здесь, так же как и в прекомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. ...