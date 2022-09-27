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Нова Зеландія запровадила санкції щодо оточення Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти членів найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна та інших представників російської політичної еліти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо вжити, щоб допомогти їм - це наші санкції та підтримка їх у конфлікті, як ми продовжуємо це робити", - заявила глава МЗС країни Наная Махута.

"Серед тих, проти кого сьогодні введено санкції, - федеральні міністри, непостійні члени Ради безпеки Росії, родичі Путіна та Рамзан Кадиров, президент Чеченської Республіки, що входить до складу Російської Федерації", - наголошується в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова Зеландія запровадила санкції ще проти майже 50 колаборантів з окупованих Росією територій України, - глава МЗС Махута

Автор: Анна Судак
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чули ? Боря Маісеєв здох...напевно хотіли мобілізувати то він могілізувався
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27.09.2022 17:01 Відповісти
Мабуть заборонили фотографуватись з пташкою Ківі і робити татуювання в національному стилі Маорі.
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27.09.2022 21:16 Відповісти
 
 