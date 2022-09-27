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У парламенті Канади схвалили заяву щодо псевдореферендумів РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

канада

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У схваленому документів Палата громад декларує, що вона не визнає та ніколи не визнає легітимність цих референдумів.

Палата громад підтверджує, що територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму та включає Крим та Донбас, незаконно окуповані Росією у 2014 році.

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"Ці фіктивні референдуми є частиною сценарію Росії з незаконної анексії, що використовувався у 2014 році, коли Росія провела фіктивний референдум у спробі узаконити свою незаконну анексію Криму", - йдеться у заяві депутатів.

Крім того, канадські депутати закликали уряд Канади надавати додаткову підтримку Україні до повернення всіх українських територій під суверенний контроль українського уряду, в тому числі через посилення санкцій проти Росії та надання додаткової військової, гуманітарної та фінансової допомоги.
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А кому какие сроки дали?
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27.09.2022 17:28 Відповісти
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27.09.2022 17:50 Відповісти
 
 