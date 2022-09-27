Псевдореферендуми РФ є інструментом геноциду українського народу, - прем’єрка Естонії Каллас
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Росія повторює тактику Сталіна на захоплених територіях України. Так вважає прем’єрка Естонії Кая Каллас.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter естонської прем'єрки.
"Те, що Росія робить на окупованих українських теренах, не є якоюсь "фальшивою демократією". Це інструмент геноциду, спрямований на стирання українського народу та ідентичності.Таку саму тактику Сталін застосував й в Естонії - відбулися десятиліття репресій. Ми не повинні дозволити цьому повторитись зараз", - написала Каллас.
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Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар27.09.2022 17:52 Відповісти Мені подобається 3
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Colt
показати весь коментар27.09.2022 18:10 Відповісти Мені подобається 8
Панас Стець
показати весь коментар27.09.2022 20:06 Відповісти Мені подобається 1
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