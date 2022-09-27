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Псевдореферендуми РФ є інструментом геноциду українського народу, - прем’єрка Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каллас

Росія повторює тактику Сталіна на захоплених територіях України. Так вважає прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter естонської прем'єрки

"Те, що Росія робить на окупованих українських теренах, не є якоюсь "фальшивою демократією". Це інструмент геноциду, спрямований на стирання українського народу та ідентичності.Таку саму тактику Сталін застосував й в Естонії - відбулися десятиліття репресій. Ми не повинні дозволити цьому повторитись зараз", - написала Каллас.

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Автор: Марина Макєєва
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27.09.2022 17:52 Відповісти
Красотуля.
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27.09.2022 18:10 Відповісти
100% правди говорить прем,єрка Естонії.
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27.09.2022 20:06 Відповісти
 
 