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Територія Запорізької АЕС зазнала нових обстрілів 26-27 вересня, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про нові обстріли території Запорізької АЕС, що відбулися 26-27 вересня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня територія Запорізької атомної станції зазнала нових обстрілів, вибухом було вибито вікна в одному з турбінних залів, що вкотре підкреслило нагальну необхідність створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо станції", - заявив Гроссі.

Відповідно до присутніх на АЕС експертів МАГАТЕ, обстріл стався у понеділок близько 17:00 за місцевим часом поблизу електророзподільчої станції об'єкта, за кілька сотень метрів від навчально-тренувального центру, але "повідомлень про пошкодження не надходило". Також було чутно інші вибухи трохи далі.

Крім того, у вівторок, близько 8 ранку, відбулися ще два вибухи біля каналу, яким постачається вода з резервуара на станцію для її системи охолодження, що є важливим елементом ядерної безпеки. Відповідно до експертів МАГАТЕ, конструкції станції та обладнання не постраждали, але було вибито вікна в машинному залі реакторного блоку №2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

"Обстріли та вибухи цього тижня на території ЗАЕС відбулися після кількох днів без таких інцидентів. Вони показують, що загальна ситуація залишається нестабільною і що необхідні негайні дії, щоб зменшити ризик великої аварії на найбільшій атомній електростанції Європи, яка зараз розташована посеред зони бойових дій", - заявив Гроссі.

Автор: Володимир Янченко
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В зоні враження наявного озброєння ЗСУ щонайменше 3 кацапські атомні станції.Оце тобі ,гамнюку,наша реакція .
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28.09.2022 00:18 Відповісти
Вас як лайна панікерів розвелося та й ще зі свіжими акаунтами гівно ватне.
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27.09.2022 23:17 Відповісти
Po novoi metodichke trolei nacistkoi *****-raciji roSSiji; sejat paniku, vse vas brosjat...
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27.09.2022 23:24 Відповісти
А хто обстріляв атомну станцію, МАГАТЕ не хоче сказати? Чи її марсіани обстріляли? Євнухи чортові.
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27.09.2022 23:21 Відповісти
 
 