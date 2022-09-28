Литва забезпечить зимовою формою близько 25 тисяч українських воїнів
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За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, країна передала і ще передасть Україні не тільки військову техніку, а й зимове обмундирування для ЗСУ на суму близько двох мільйонів євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
"Найближчими місяцями в литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на кілька мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", – сказав Анушаускас під час виступу в Сеймі у вівторок.
Він нагадав про передані Україні Литвою гаубиці калібру 105 мм і бронетехніку М113 й повідомив, що в Литві екіпіровані 500 українських військовослужбовців, а з жовтня литовські інструктори братимуть участь у навчальній місії у Великій Британії.
"Нині підтримка Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 млн євро. Підтримка Литви Україні триває, вона справді значна, підкреслю тільки, що це не змагання між країнами з приводу підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить те, що їй потрібно", – сказав глава Міноборони Литви.
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але йоканий сором, один КІЄв більший по населенню чим ВСЯ Литва!!!! (до 3млн.)........
Але вони 25 років не думали, чи потрібно вступати в НАТО+ЄС
ОПа,не стыдно побираться?
100 ЕВРО это с запасом!
Але ж мало...
😮Госпожа Маляр уже пообещала что вопрос закроют в течении пары недель. То есть до середины октября, что само собой катастрофа. Однако.
🤦🏼Все опрошенные нами эксперты в вопросах обеспечения ВСУ, были категоричны. Два месяца и не меньше. И то, через два месяца форма пойдет лишь на склады. А полностью обеспечить ей армию удастся в лучшем случае к концу зимы.
🤭Склады Минобороны пусты. Запасы формы созданные при Порошенко раздали в предыдущие три года, а новой формы министры Зеленского не закупали. Тем более не создавали запасы из расчета на мобилизацию. Вопрос решать начали буквально, когда клюнул жаренный петух.
🙋🏻♂️Естественно жирный минус власти это создаст. В то время как Минобороны будет просто неспособно обеспечить формой солдат, форму на фронт вдохновенно начнут возить волонтеры. В первую очередь - Петр Порошенко. Кстати, соратник Порошенко Бирюков в этом вопросе имеет огромный опыт. Весной текущего года просто на пустом месте его команда обеспечивала Киевскую территориальную оборону. Можно как угодно относиться к Бирюкову, но Минобороны до такой эффективности еще расти и расти.
😨Представьте себе, что начнется, когда на фоне полной беспомощности власти, форму на фронт массово начнут возить люди Порошенко! Печки-буржуйки уже возят, кстати. И этим создают грандиозные имиджевые проблемы для власти.
Украина обладает крупными мощностями швейных производств, на украинских фабриках отшиваются всемирно известные брэнды. Внимание вопрос. Где заказало пошив зимней формы Министерство обороны? И с кем связаны эти зарубежные производства? В чьих интересах украинский солдат мерзнет в окопе?
Печерский холм @pecherhill