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Литва забезпечить зимовою формою близько 25 тисяч українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

анушаускас

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, країна передала і ще передасть Україні не тільки військову техніку, а й зимове обмундирування для ЗСУ на суму близько двох мільйонів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

"Найближчими місяцями в литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на кілька мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", – сказав Анушаускас під час виступу в Сеймі у вівторок.

Він нагадав про передані Україні Литвою гаубиці калібру 105 мм і бронетехніку М113 й повідомив, що в Литві екіпіровані 500 українських військовослужбовців, а з жовтня литовські інструктори братимуть участь у навчальній місії у Великій Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, - Бутусов

"Нині підтримка Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 млн євро. Підтримка Литви Україні триває, вона справді значна, підкреслю тільки, що це не змагання між країнами з приводу підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить те, що їй потрібно", – сказав глава Міноборони Литви.
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Топ коментарі
+30
Зелені гниди, де зимова форма нашим героїчним військовим?
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28.09.2022 00:17
+29
Дякуємо, але треба простежити аби ця форма не опинилась в руках зелених бариг
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28.09.2022 00:11
+22
ну правильно- в нас держави немає щоб героїчних вояків забезпечити формою-яка ганьба!
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28.09.2022 00:15
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Литовцы - красавы!
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28.09.2022 00:11 Відповісти
Дякуємо, але треба простежити аби ця форма не опинилась в руках зелених бариг
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28.09.2022 00:11 Відповісти
ну правильно- в нас держави немає щоб героїчних вояків забезпечити формою-яка ганьба!
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28.09.2022 00:15 Відповісти
Прокляті порохоботи це русня! Ой,не порохоботи? Суцільні Слуги? А прі чьом тут Зєлєнскій?
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28.09.2022 00:20 Відповісти
Всі надходження до держбюджету, які збирає держава від податків і зборів ідуть на армію, а всі інші витрати, пенсії, зарплати бюджетникам і т. ін. фінансують партнери, переважно США.
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28.09.2022 00:38 Відповісти
ти дебіл? Війна йде, держава чудом функціонує, стули пащеку краще.
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28.09.2022 01:18 Відповісти
На асфальт грошей не вистачає ?)))))
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28.09.2022 03:11 Відповісти
Зелені гниди, де зимова форма нашим героїчним військовим?
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28.09.2022 00:17 Відповісти
Скрита під асфальтом. Шукайте.
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28.09.2022 00:19 Відповісти
Асфальтом слабо согреться?
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28.09.2022 00:31 Відповісти
я розумію твій сарказм (бо знаю: Ben23 - "порохобот"); але, не дай Боже, хлопці з ЗСУ це всерйоз сприймуть...
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28.09.2022 01:06 Відповісти
тобто зелені піdори розкрадатимуть залишки бюджету, а маленька литва під час війни одягатиме наше військо?! чи не найгидотніше у цьому те, що для залишків зі стада "73%" - це все нормально...
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28.09.2022 00:18 Відповісти
О боже, нащо я це побачив?!
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28.09.2022 00:21 Відповісти
а трёхтомники уже в школьные библиотеки завезли?
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28.09.2022 00:37 Відповісти
Спасибо братья литовцам! Может наш "гарант" тоже будет что то делать вместо видосиков(
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28.09.2022 00:20 Відповісти
Литві уклін до землі!!!!

але йоканий сором, один КІЄв більший по населенню чим ВСЯ Литва!!!! (до 3млн.)........
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28.09.2022 00:46 Відповісти
а держбюджет Литви - більший, ніж бюджет України...
Але вони 25 років не думали, чи потрібно вступати в НАТО+ЄС
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28.09.2022 01:09 Відповісти
так ты себя и сором - ты же или твои родственники выбрали зеленского и его зе-шоблу
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28.09.2022 05:21 Відповісти
25000х100 ЕВР=250000?
ОПа,не стыдно побираться?
100 ЕВРО это с запасом!
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28.09.2022 00:48 Відповісти
это у кацапов такие цены? К примеру в Канадской форме, одни ботинки стоят 300 кад ... что то с расчетами не то ... где это зимняя форма по 100? в кацапостане?
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28.09.2022 04:01 Відповісти
я так думаю литовцы пошьют сами и без "ботинок"."Ботинки" можно и по 500 закупить, если бюджет пилится.Даже к нас,в недешёвой Латвии Lowe от 160.
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29.09.2022 12:34 Відповісти
Литва, как всегда на высоте! Спасибо большое ребята, не забудем никогда! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
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28.09.2022 00:55 Відповісти
Головне, щоб ця форма раптом не з"явилась на продаж в якомусь "Епіцентрі"
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28.09.2022 00:59 Відповісти
Так , це правда , потрібно пильнувати цю зелень 😠
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28.09.2022 01:19 Відповісти
Молодці!
Але ж мало...
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28.09.2022 02:24 Відповісти
ну все будет как обычно - штаты нажмут на европу, те пошлют форму для 50 тыс ... ну и потом штаты сами пришлют форму на всю армию Украины .... надеюсь вовремя
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28.09.2022 03:59 Відповісти
Зелені мухи кажуть, що в інтернеті нагнітають щодо зимової форми. Все чьотко. Оце і є це чьотко? Хтось та дасть?
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28.09.2022 07:01 Відповісти
Спасибі, ЛИТВА!
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28.09.2022 09:14 Відповісти
Просто восхищает способность действующей власти создавать себе проблемы на пустом месте. В самое ближайшее время Офис президента рискует столкнуться один на один с озлобленной солдатской массой. С солдатами ВСУ, которым не выдали зимнюю форму.

😮Госпожа Маляр уже пообещала что вопрос закроют в течении пары недель. То есть до середины октября, что само собой катастрофа. Однако.
🤦🏼Все опрошенные нами эксперты в вопросах обеспечения ВСУ, были категоричны. Два месяца и не меньше. И то, через два месяца форма пойдет лишь на склады. А полностью обеспечить ей армию удастся в лучшем случае к концу зимы.
🤭Склады Минобороны пусты. Запасы формы созданные при Порошенко раздали в предыдущие три года, а новой формы министры Зеленского не закупали. Тем более не создавали запасы из расчета на мобилизацию. Вопрос решать начали буквально, когда клюнул жаренный петух.
🙋🏻‍♂️Естественно жирный минус власти это создаст. В то время как Минобороны будет просто неспособно обеспечить формой солдат, форму на фронт вдохновенно начнут возить волонтеры. В первую очередь - Петр Порошенко. Кстати, соратник Порошенко Бирюков в этом вопросе имеет огромный опыт. Весной текущего года просто на пустом месте его команда обеспечивала Киевскую территориальную оборону. Можно как угодно относиться к Бирюкову, но Минобороны до такой эффективности еще расти и расти.
😨Представьте себе, что начнется, когда на фоне полной беспомощности власти, форму на фронт массово начнут возить люди Порошенко! Печки-буржуйки уже возят, кстати. И этим создают грандиозные имиджевые проблемы для власти.
Украина обладает крупными мощностями швейных производств, на украинских фабриках отшиваются всемирно известные брэнды. Внимание вопрос. Где заказало пошив зимней формы Министерство обороны? И с кем связаны эти зарубежные производства? В чьих интересах украинский солдат мерзнет в окопе?

Печерский холм @pecherhill
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28.09.2022 13:28 Відповісти
 
 