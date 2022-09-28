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вибух (3742) Київська область (3131)

Сьогодні у Білоцерківському районі Київщини заплановано проведення вибухових робіт, громадян закликають зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Події

вибух

У Білоцерківському районі Київської області 28 вересня проводитимуться технологічні роботи, що супроводжуватимуться вибухами.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"28 вересня з 8:00 до 17:00 на ТОВ "Рокитнянський гранкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов’язані з технологічними процесами", - ідеться у повідомленні.

Для попередження населення подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності: перший (попереджувальний) – один тривалий, за 1 годину до проведення вибуху; другий (бойовий) – два тривалі, під час яких здійснюватимуться вибухи; третій – три короткі, що означатиме відбій.

Крім того, технологічні вибухи будуть проводитися 28 вересня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр".

В адміністрації закликають громадян зберігати спокій, бути обачними та слідкувати за інформацією лише з офіційних джерел.

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Автор: Наталя Джума
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Московітів будуть утилізувати в кар'єрі ?
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28.09.2022 08:22 Відповісти
добре, що попередили
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28.09.2022 10:28 Відповісти
 
 