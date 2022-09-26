У Київській області відбуваються навчання саперів. Лунатимуть вибухи, - ОВА
26 вересня на Київщині лунатимуть вибухи - відбуваються навчання у саперів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.
"Сьогодні, 26 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацьовування навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим в деяких районах можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Мешканців просять зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.
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Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар26.09.2022 16:20 Відповісти Мені подобається 0
Nestor Nen
показати весь коментар26.09.2022 16:23 Відповісти Мені подобається 0
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