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У Київській області відбуваються навчання саперів. Лунатимуть вибухи, - ОВА

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26 вересня на Київщині лунатимуть вибухи - відбуваються навчання у саперів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Київській ОВА.

"Сьогодні, 26 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацьовування навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим в деяких районах можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

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Мешканців просять зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Київська область (4007) навчання (575) сапер (192)


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Надіюсь колаборантів залучатимуть першочергово до процесу розмінування.
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26.09.2022 16:20 Відповісти
Навчання саперів, лунатимуть вибухи🤔? Вибух - це "не здав", як я розумію?
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26.09.2022 16:23 Відповісти
 
 