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В Киевской области проходят учения саперов. Будут раздаваться взрывы, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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26 сентября в Киевской области будут раздаваться взрывы - проходят учения у саперов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской ОВА.

"Сегодня, 26 сентября, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В этой связи в некоторых районах возможно будут слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Надіюсь колаборантів залучатимуть першочергово до процесу розмінування.
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26.09.2022 16:20 Ответить
Навчання саперів, лунатимуть вибухи🤔? Вибух - це "не здав", як я розумію?
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26.09.2022 16:23 Ответить
 
 