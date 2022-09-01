Четыре тысячи украинских военных прошли обучение за рубежом по использованию иностранного оружия, - Генштаб ВСУ

Более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прошли обучение более 4 тыс. военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники в 14 странах-партнерах. Из этого личного состава более 2 тыс. военнослужащих-артиллеристов, по 500 специалистов по использованию реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны, около 200 человек по эксплуатации и техническому обслуживанию противотанковых средств, около 100 специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию радиолокационных систем", - сказал Громов на брифинге.

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