Четыре тысячи украинских военных прошли обучение за рубежом по использованию иностранного оружия, - Генштаб ВСУ
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Более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прошли обучение более 4 тыс. военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники в 14 странах-партнерах. Из этого личного состава более 2 тыс. военнослужащих-артиллеристов, по 500 специалистов по использованию реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны, около 200 человек по эксплуатации и техническому обслуживанию противотанковых средств, около 100 специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию радиолокационных систем", - сказал Громов на брифинге.
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Жив був такий собі половецький рід... Було у них половецьке родове ім'я Китай. Жив був такий собі Олександр Невський і був він скажемо так з цього роду. А ще він був зрадником русі та даругою тих азіатів яких ми звемо ордою. Він збирав для них данину. Мав в дружинах азіатку... І в китайгороді була розміщена його ставка. До речі саме тому азіатів у нас всі кличуть китайцями хоча це не є їх самоназва.
Рекомендую читати офіційну історію Чайни. Її росіяни переписати не змогли. І згідно неї рф це колись завойована ними територія. Тому жарти про спільний з ними кордон можуть в майбутньому стати правдою.