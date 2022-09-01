РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7906 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 753 9
война (46486) Генштаб ВС (4244) обучение (465) ВСУ (5120)

Четыре тысячи украинских военных прошли обучение за рубежом по использованию иностранного оружия, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,гаубиця,fh70

Более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прошли обучение более 4 тыс. военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники в 14 странах-партнерах. Из этого личного состава более 2 тыс. военнослужащих-артиллеристов, по 500 специалистов по использованию реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны, около 200 человек по эксплуатации и техническому обслуживанию противотанковых средств, около 100 специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию радиолокационных систем", - сказал Громов на брифинге.

Читайте также: Такой армии нет нигде в мире, - нардеп Костенко об изменениях украинской армии после полномасштабного вторжения РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.09.2022 16:42 Ответить
Нам би сьогодні знайти такого хана , як був Тохтамиш
показать весь комментарий
01.09.2022 16:49 Ответить
Захопив своє місто?) Правда ви не знаєте чому в самому центрі москви (в самій старій її частині) є китайгород?

Жив був такий собі половецький рід... Було у них половецьке родове ім'я Китай. Жив був такий собі Олександр Невський і був він скажемо так з цього роду. А ще він був зрадником русі та даругою тих азіатів яких ми звемо ордою. Він збирав для них данину. Мав в дружинах азіатку... І в китайгороді була розміщена його ставка. До речі саме тому азіатів у нас всі кличуть китайцями хоча це не є їх самоназва.

Рекомендую читати офіційну історію Чайни. Її росіяни переписати не змогли. І згідно неї рф це колись завойована ними територія. Тому жарти про спільний з ними кордон можуть в майбутньому стати правдою.
показать весь комментарий
01.09.2022 20:21 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 16:43 Ответить
Маловато должно біть 400.000 -4000.000 шоб все с аr 15 вісадились c неба в єнергодаре и мелитополле и бердянске акимовке и кироловке и затоптали ватніх кацапов сапагами
показать весь комментарий
01.09.2022 16:54 Ответить
А чого це так мало??? Джонсон в Британію запрошував 10 000 на 3 місяці....Чи і тут зелені недоумки саботують
показать весь комментарий
01.09.2022 17:10 Ответить
Вони інакше не можуть. Оман не дозволяє.
показать весь комментарий
01.09.2022 17:23 Ответить
насправді набагато блільше. цсс. мовчу
показать весь комментарий
01.09.2022 17:24 Ответить
 
 