Чотири тисячі українських військових пройшли навчання за кордоном щодо використання іноземної зброї, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Понад 4 тис. військовослужбовців Збройних сил України пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наразі пройшли навчання понад 4 тис. військовослужбовців ЗСУ для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки у 14 країнах-партнерах. З цього особового складу понад 2 тис. військовослужбовців-артилеристів, по 500 фахівців із використання реактивних систем залпового вогню та протиповітряної оборони, майже 200 осіб з експлуатації та технічного обслуговування протитанкових засобів, близько 100 фахівців з експлуатації та технічного обслуговування радіолокаційних систем", - сказав Громов на брифінгу.
Будь ласка, зачекайте...
Жив був такий собі половецький рід... Було у них половецьке родове ім'я Китай. Жив був такий собі Олександр Невський і був він скажемо так з цього роду. А ще він був зрадником русі та даругою тих азіатів яких ми звемо ордою. Він збирав для них данину. Мав в дружинах азіатку... І в китайгороді була розміщена його ставка. До речі саме тому азіатів у нас всі кличуть китайцями хоча це не є їх самоназва.
Рекомендую читати офіційну історію Чайни. Її росіяни переписати не змогли. І згідно неї рф це колись завойована ними територія. Тому жарти про спільний з ними кордон можуть в майбутньому стати правдою.