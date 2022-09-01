Чотири тисячі українських військових пройшли навчання за кордоном щодо використання іноземної зброї, - Генштаб ЗСУ

Понад 4 тис. військовослужбовців Збройних сил України пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі пройшли навчання понад 4 тис. військовослужбовців ЗСУ для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки у 14 країнах-партнерах. З цього особового складу понад 2 тис. військовослужбовців-артилеристів, по 500 фахівців із використання реактивних систем залпового вогню та протиповітряної оборони, майже 200 осіб з експлуатації та технічного обслуговування протитанкових засобів, близько 100 фахівців з експлуатації та технічного обслуговування радіолокаційних систем", - сказав Громов на брифінгу.

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