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Чотири тисячі українських військових пройшли навчання за кордоном щодо використання іноземної зброї, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,гаубиця,fh70

Понад 4 тис. військовослужбовців Збройних сил України пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі пройшли навчання понад 4 тис. військовослужбовців ЗСУ для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки у 14 країнах-партнерах. З цього особового складу понад 2 тис. військовослужбовців-артилеристів, по 500 фахівців із використання реактивних систем залпового вогню та протиповітряної оборони, майже 200 осіб з експлуатації та технічного обслуговування протитанкових засобів, близько 100 фахівців з експлуатації та технічного обслуговування радіолокаційних систем", - сказав Громов на брифінгу.

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Автор: Володимир Янченко
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01.09.2022 16:42 Відповісти
Нам би сьогодні знайти такого хана , як був Тохтамиш
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01.09.2022 16:49 Відповісти
Захопив своє місто?) Правда ви не знаєте чому в самому центрі москви (в самій старій її частині) є китайгород?

Жив був такий собі половецький рід... Було у них половецьке родове ім'я Китай. Жив був такий собі Олександр Невський і був він скажемо так з цього роду. А ще він був зрадником русі та даругою тих азіатів яких ми звемо ордою. Він збирав для них данину. Мав в дружинах азіатку... І в китайгороді була розміщена його ставка. До речі саме тому азіатів у нас всі кличуть китайцями хоча це не є їх самоназва.

Рекомендую читати офіційну історію Чайни. Її росіяни переписати не змогли. І згідно неї рф це колись завойована ними територія. Тому жарти про спільний з ними кордон можуть в майбутньому стати правдою.
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01.09.2022 20:21 Відповісти
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01.09.2022 16:43 Відповісти
Маловато должно біть 400.000 -4000.000 шоб все с аr 15 вісадились c неба в єнергодаре и мелитополле и бердянске акимовке и кироловке и затоптали ватніх кацапов сапагами
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01.09.2022 16:54 Відповісти
А чого це так мало??? Джонсон в Британію запрошував 10 000 на 3 місяці....Чи і тут зелені недоумки саботують
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01.09.2022 17:10 Відповісти
Вони інакше не можуть. Оман не дозволяє.
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01.09.2022 17:23 Відповісти
насправді набагато блільше. цсс. мовчу
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01.09.2022 17:24 Відповісти
 
 