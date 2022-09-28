Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW
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Російських резервістів, які були призвані за мобілізацією, одразу кидають на передову до Херсону та на Донбас.
Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
За даними аналітиків, російські сили спрямовують мобілізованих солдатів Західного військового округу на лінію фронту в Херсоні та Харківській області без попередньої підготовки. Поповнюється ненавченими мобілізованими й частина 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії. Вона дислокується на Херсонщині.
Після одного дня навчання перекинули на передову на Донбасі мобілізованих бійців 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії Західного військового округу, які дислокувалися у Валуйках Бєлгородської області.
Інститут констатує, що мобілізовані росіяни після одного чи двох днів підготовки навряд чи зможуть суттєво зміцнити російські позиції, які постраждали від українських контрнаступів на півдні та сході.
Будь ласка, зачекайте...
І нам це вигідно: утилізація неуків малими партіями.
Але не виключено, що формується "друга хвиля", навчена і з більш-менш адекватною технікою.
На користь цього свідчить зменшення загальної кількості ракет, що кожного дня випускається по Україні. Також кидання на фронт явно застарілої техніки у поганому стані.
Створюють нові запаси, для "24 февраля 2.0".
лучшее перемолотилось в марте-апреле,дальше пошла розконсервация от которой прапоры кацапские стрелялись)
Русскіе ********** "удивлять".
Згадайте, якою несподіваною була окупація Криму в 2014. Західні розвідки були в шоці, вони все пропустили.
Багато хто не вірив, що 24-го вони підуть з усіх боків, тому підсилювали здебільшого зону АТО.
Росія - це величезні території, майже нескінченні природні ресурси.
За радянських часів створили також чимало таємних об'єктів. Підземних заводів, сховищ.
Ми не знаємо, що там є насправді, і скільки.
Краще готуватись до гіршого розвитку подій.
Йа плакалъ
Це ж люди, вони управляються інформацією.
Жива Москва - живі швайнехунди, все просто