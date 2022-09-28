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Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

Російських резервістів, які були призвані за мобілізацією, одразу кидають на передову до Херсону та на Донбас.

Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За даними аналітиків, російські сили спрямовують мобілізованих солдатів Західного військового округу на лінію фронту в Херсоні та Харківській області без попередньої підготовки. Поповнюється ненавченими мобілізованими й частина 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії. Вона дислокується на Херсонщині. 

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Після одного дня навчання перекинули на передову на Донбасі мобілізованих бійців 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії Західного військового округу, які дислокувалися у Валуйках Бєлгородської області.

Інститут констатує, що мобілізовані росіяни після одного чи двох днів підготовки навряд чи зможуть суттєво зміцнити російські позиції, які постраждали від українських контрнаступів на півдні та сході.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Як й в усі віка Московити воюють м'ясом..... але ідіоти не зрозуміли що 21е століття за вікном й м'ясом вже перемогти не вийде.
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28.09.2022 10:09
+8
Менше бравурності... не всіх кидають "мясом", значна частина йде на заміну у військових частинах кадрових по росії (вигрібають усіх), для формування нових проф. резервів. Це проблема для ЗСУ - потрібно більше ресурсів незабаром. А значить треба і перед Заходом знову ставити питання збільшення воєнної допомоги і прискорення...
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28.09.2022 10:17
+8
думаю, що ви праві, не можна недооцінювати ворога, людського ресурсу в них просто безмежна кількість, дурних та покірних... вони будуть вмирати як барани, а ми будемо з цього глузувати, а в цей час будуть навчатися інші, вже серйозніше і це буде друга хвиля, потім третя і далі...
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28.09.2022 10:21
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Як й в усі віка Московити воюють м'ясом..... але ідіоти не зрозуміли що 21е століття за вікном й м'ясом вже перемогти не вийде.
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28.09.2022 10:09 Відповісти
Как диды ваивали-оружие и технику в бою добудут
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28.09.2022 13:23 Відповісти
День тренувань - це вже достатньо. А то ще розберуться, питання задавати почнуть або обмундирування і нову зброю вимагатимуть.
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28.09.2022 10:14 Відповісти
"Что ни делает дурак, все он делает не так"
І нам це вигідно: утилізація неуків малими партіями.
Але не виключено, що формується "друга хвиля", навчена і з більш-менш адекватною технікою.
На користь цього свідчить зменшення загальної кількості ракет, що кожного дня випускається по Україні. Також кидання на фронт явно застарілої техніки у поганому стані.
Створюють нові запаси, для "24 февраля 2.0".
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28.09.2022 10:14 Відповісти
интересно с чего они его створюют))...может пару сотень более менее танков и осталась которые своим ходом едут будет новое 24 февраля на мотолыгах 50 годов и на т 55)))
лучшее перемолотилось в марте-апреле,дальше пошла розконсервация от которой прапоры кацапские стрелялись)
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28.09.2022 10:19 Відповісти
Якщо ви спостерігали за їх діями, то могли помітити, що вони скоріше емоційні, ніж логічні.
Русскіе ********** "удивлять".
Згадайте, якою несподіваною була окупація Криму в 2014. Західні розвідки були в шоці, вони все пропустили.
Багато хто не вірив, що 24-го вони підуть з усіх боків, тому підсилювали здебільшого зону АТО.
Росія - це величезні території, майже нескінченні природні ресурси.
За радянських часів створили також чимало таємних об'єктів. Підземних заводів, сховищ.
Ми не знаємо, що там є насправді, і скільки.
Краще готуватись до гіршого розвитку подій.
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28.09.2022 10:31 Відповісти
думаю, що ви праві, не можна недооцінювати ворога, людського ресурсу в них просто безмежна кількість, дурних та покірних... вони будуть вмирати як барани, а ми будемо з цього глузувати, а в цей час будуть навчатися інші, вже серйозніше і це буде друга хвиля, потім третя і далі...
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28.09.2022 10:21 Відповісти
Менше бравурності... не всіх кидають "мясом", значна частина йде на заміну у військових частинах кадрових по росії (вигрібають усіх), для формування нових проф. резервів. Це проблема для ЗСУ - потрібно більше ресурсів незабаром. А значить треба і перед Заходом знову ставити питання збільшення воєнної допомоги і прискорення...
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28.09.2022 10:17 Відповісти
Бравурності нема, кацапня в курсі що у нас є підготовлений склад на 20 бригад, просто нема техніки, а як чмобиків їх не кинуть, ну і готуються наступні.
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28.09.2022 10:55 Відповісти
Про третий резервный свинарник то же самое писали. Большая сила, бла-бла, захватят Харьков. На сколько дней хватило резервного? Безусловно, пустая бравада опасна, но и переоценка врага не менее опасна. Ведь не переоцени Запад хрюске, то нормальное оружие пошло бы уже в 14.
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28.09.2022 11:09 Відповісти
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28.09.2022 10:17 Відповісти
Неважливо , якщо чобіт військового злочинця ступив на землю України він повинен бути вбитий
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28.09.2022 10:21 Відповісти
не зрозумів-ви їх жалієте? чи як?
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28.09.2022 10:26 Відповісти
Як сказав американський генерал: хрестоматійний приклад того, як валити моральний дух. поспішно замініть убитих бійців будь-яким сміттям, яке знайдете. ці заміни потім гинуть ще швидше та деморалізують усіх навколо. Головне скористатися цією можливістю, щоб вбити більше кацапів, решта подбає про себе.
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28.09.2022 10:32 Відповісти
"Впервые вещмешок был принят на оснащение Русской императорской армии в 1869 году" википедия.
Йа плакалъ
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28.09.2022 10:36 Відповісти
"Вєщьмешок" нічим не відрізняється від "котомкі" з якою старцювали жебраки.
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28.09.2022 11:19 Відповісти
Ну і правильно, а куди їх відправляти, на навчання? Так це ж буде по бандерівськи.
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28.09.2022 10:49 Відповісти
ага, нас змушують мікроскопом по цвяшках. А потрібне геть інше - добратися до Москви і вимкнути інформаційний потік.
Це ж люди, вони управляються інформацією.
Жива Москва - живі швайнехунди, все просто
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28.09.2022 11:35 Відповісти
Їм і стріляти не потрібно. Видно команда - затоптати "бендеровцєв".
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28.09.2022 11:58 Відповісти
 
 