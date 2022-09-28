Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW

Російських резервістів, які були призвані за мобілізацією, одразу кидають на передову до Херсону та на Донбас.

Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За даними аналітиків, російські сили спрямовують мобілізованих солдатів Західного військового округу на лінію фронту в Херсоні та Харківській області без попередньої підготовки. Поповнюється ненавченими мобілізованими й частина 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії. Вона дислокується на Херсонщині.

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Після одного дня навчання перекинули на передову на Донбасі мобілізованих бійців 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії Західного військового округу, які дислокувалися у Валуйках Бєлгородської області.

Інститут констатує, що мобілізовані росіяни після одного чи двох днів підготовки навряд чи зможуть суттєво зміцнити російські позиції, які постраждали від українських контрнаступів на півдні та сході.

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