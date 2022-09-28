Деокупація Грузії, після подій в Україні, стає більш реальною, - голова парламенту Грузії Папуашвілі
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Після подій в Україні, західні політики більш "тверезо" сприймають погрози Росії.
Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-Грузия"
"Зараз багато іноземних політиків з жалем говорять про те, про що грузинський народ говорив роками - про ризики, які створює Росія з точки зору світової безпеки й особливо регіональної безпеки. У це не вірили, поки ризик не наблизився до кордонів Європи. Добре, що зараз це сприймають з іншої перспективи", - зазначив Папуашлвілі.
Одна з головиних задач нинішньої грузинської влади - покласти край російській окупації грузинських земель.
"Це політика, яку "Грузинська мрія" провадить останні 10 років, і саме це забезпечує мир у нашій країні", - додав голова парламенту.
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Якби ви так переживали за те "кривляння" - чому не подали в суд на "клоуна"? В тій же Москві! Чи в Москві мало ваших "лаврушників"? А тепер про Саакашвілі безпосередньо: чи багато встало на його захист, коли він у Грузію повернувся? Порошенко їхав відкрито і тисячні натовпи його зустрічали! Суди такі самі натовпи пікетували! І влада "забзділа" думки народу! А в Грузії? Приїхав тихцем колишній президент "Взяли під білі ручки" і відвели до суду Визнали винним і посадили А що ж "грузинський народ"? Чому мовчить?
Знаете ли вы, что Андрей Ермак - мусор, и почему вы следите за антигрузинской кампанией, которую он ведет? Это загадка для меня.
Оманський віслюк, ще оплачує любов "Служки наріда" та передає психотропи у загашишнику?
грузія засрала дозволити добровольцям воювати за Україну а хоче щось там патякати про пряме боєзіткнення з росією.
в 2008 році росія зламала грузинам хребець і зламала сильно судячи по тому що окупантів до себе пускають.
Зараз "біженці" з РФ проведуть рускоязичний референдум і в Батумі виникне народна республіка.