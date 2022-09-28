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Деокупація Грузії, після подій в Україні, стає більш реальною, - голова парламенту Грузії Папуашвілі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

папуашвілі

Після подій в Україні, західні політики більш "тверезо" сприймають погрози Росії.

Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Новости-Грузия"

"Зараз багато іноземних політиків з жалем говорять про те, про що грузинський народ говорив роками - про ризики, які створює Росія з точки зору світової безпеки й особливо регіональної безпеки. У це не вірили, поки ризик не наблизився до кордонів Європи. Добре, що зараз це сприймають з іншої перспективи", - зазначив Папуашлвілі.

Одна з головиних задач нинішньої грузинської влади - покласти край російській окупації грузинських земель.  

"Це політика, яку "Грузинська мрія" провадить останні 10 років, і саме це забезпечує мир у нашій країні", - додав голова парламенту. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
Чо?Как вы собрались деокупировать если вы столько кацапов к себе пустили и продолжаете пускать?
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28.09.2022 10:39
+25
Скоро вашу всю територію поглине параша, бо ви ніх не робите для деокупаціїї. Скоріше навпаки. Побільше кацапів пускайте і буде вам щастя, деокупанти хєрові.
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28.09.2022 10:43
+25
Після того,як Грузія пустить до себе ще сто тисяч кацапів, там вже можно буде проводити "референдум" про приєднання до расіі...
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28.09.2022 10:57
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Чо?Как вы собрались деокупировать если вы столько кацапов к себе пустили и продолжаете пускать?
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28.09.2022 10:39 Відповісти
Таки да, зараз кацапів зайшло більше ніж в серпні 2008 року зі зброєю.
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28.09.2022 11:13 Відповісти
А что лучше чтобы они все на войне против нас были, лучше уж пускай в Грузии сидят. Да и вояки с них очевидно еще те...
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28.09.2022 13:51 Відповісти
Як? Це ж "грузинська мрія"... От і будуть сидити, мріяти, а воно якось само зробиться...
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28.09.2022 17:14 Відповісти
Скоро вашу всю територію поглине параша, бо ви ніх не робите для деокупаціїї. Скоріше навпаки. Побільше кацапів пускайте і буде вам щастя, деокупанти хєрові.
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28.09.2022 10:43 Відповісти
Папуашвілі, зараз у вас є історичний шанс - взяти в руки зброю і вигнати кацапів з грузинської землі.
Не гальмуйте!
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28.09.2022 10:44 Відповісти
А может сами жопы поднимете? А не будете вылизывать пынино очко
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28.09.2022 10:48 Відповісти
Не самим якось не комфортно...Воно ж ясно на спині України легше свої проблеми вирішувати.Вже Молдавани заявку в ЄС причіпом подали.Може і тут щось вийде.)))
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28.09.2022 12:16 Відповісти
Вы б&я 7 месяцев яйца мннте, и ждёте пока Украинцы за вас все сделают. Горячяя кровь моя
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28.09.2022 10:50 Відповісти
Так вперед, формуйте бригади і в Україну, а ми згодом по три за кожну вернемо.
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28.09.2022 10:51 Відповісти
Ляп-ляп-ляп, бульк - сказал Папуашвили
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28.09.2022 10:53 Відповісти
Ахахаха та ты шо, вы сначала границу для кацапни закройте и присоединитесь к санкциям против расии, хотят на чужом горбу в рай въехать
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28.09.2022 10:55 Відповісти
А "голова парламенту Грузії" не хоче згадать, ЯК Грузія "подякувала" Україні за ті "Буки", які прислали з України і які врятували Тбілісі від бомбардувань? А зараз створили росіянам режим сприяння і чекають, коли українці власною кров"ю принесуть їм "на блюдці з голубою каймою" деокупацію Абхазії та Південної Осетії!
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28.09.2022 10:56 Відповісти
Господа украинцы, прежде чем пальцы растопыривать, вспомните, что Украина предприняла в 2008 году. Да. какое-то оружие было поставлено, зенитчики украинские в некотором количестве участвовали, но это не были какие-то полки или дивизии, в лучшем случае, несколько сотен. Это раз. Никакиз санкций Украина в поддержку Грузии не вводила, никаких особых резолюций не принимала. да что там для Грузии, и после Крыма у вас дипотношения с Россией никто не разрывал, и ездили прекрасно на заработки в Россию, и торговали и все прочее. Так что чем требовать от кого-то что-то, покопайтесь в своем грязном белье, много интересного найдете. И женщину-крендель, и шапкокрада, и клоуна вам насильно никто не навязывал, сами за них голосовали.
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28.09.2022 13:58 Відповісти
Все сказав? А що зробила ТОДІ РЕШТА країн Європи і ті ж США для Грузії? Ану - порівняй!
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28.09.2022 16:28 Відповісти
Чекать я відповіді довго буду? Чи мовчання - це і є відповідь "псевдогрузина"?!!! Крить-то - нічим! Ні один солдат, ні одної з країн Європи, не став на захист незалежності Грузії! Тільки українці!
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28.09.2022 19:42 Відповісти
Тут речь про Европу и США не шла. Но не надо тут строить себя прям такими защитниками Грузии, никто тысячами сюда не мчался нас защищать, и корабли ЧФ прекрасно себе плыли из Крыма и бомбили Грузию. И ваш клоун еще и кривлял в свое время Саакашвили на потеху Януковичу или что там у вас тогда было. И чем критиковать нас за кацапов, которые, по крайней мере, не будут стрелять и убивать украинцев, пока находятся в Грузии, за своими собственными кацапами присматривайте, которые у вас там и в АП сидят, и в генштабе, ну и вообще среди населения его их тоже немало
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29.09.2022 05:14 Відповісти
А про кого тут "шла речь"? Ти ж тут "яйцями трясеш" що Україна на захист Грузії не стала! От я тебе й питаю: "А хто "став"? У нас уже питання стояло про блокування Балаклавської бухти нашими кораблями - щоб кораблі ЧФ не вийшли в море і не били по Грузії Так саме Європа заявила протест - "Не треба нарощувать напруженість в регіоні! Ми самі вирішимо - дипломатично!" "Вирішили"? За рахунок території Грузії... То чого ти тоді "бочку котиш" на українців? А щодо "кацапов, которые, по крайней мере, не будут стрелять и убивать украинцев, пока находятся в Грузии" - так ви дивіться щоб вони ВАС не почали вбивать! Ще невідомо скільки бойовиків зайшло до вас під виглядом "тікаючих від мобілізації"
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29.09.2022 05:59 Відповісти
Додам: А щодно нашого "клоуна" - так, коли він "кривляв Саакашвілі", він був "приватною особою", а не "офіційною особою, що представляє Україну" - на відміну від "голови парламенту Грузії Шалви Папуашвілі" що зараз теліпає язиком, а не ставить питання в парламенті про підтримання санкційного режиму, встановленого країнами Європи і НАТО в зв"язку з агресією Росії в Україні та закриття кордонів для росіян! Чи Грузія в ЕС та НАТО йти "передумала"?
Якби ви так переживали за те "кривляння" - чому не подали в суд на "клоуна"? В тій же Москві! Чи в Москві мало ваших "лаврушників"? А тепер про Саакашвілі безпосередньо: чи багато встало на його захист, коли він у Грузію повернувся? Порошенко їхав відкрито і тисячні натовпи його зустрічали! Суди такі самі натовпи пікетували! І влада "забзділа" думки народу! А в Грузії? Приїхав тихцем колишній президент "Взяли під білі ручки" і відвели до суду Визнали винним і посадили А що ж "грузинський народ"? Чому мовчить?
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29.09.2022 07:01 Відповісти
В общем без толку с тобой говорить, ангажированно пишешь, небось, из "слуг народв", что-то больно тебя тревожит судьба засланного в машине со сметаной Миши
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29.09.2022 07:39 Відповісти
Знаєш "Слонику" - я, стосовно тебе, можу привести власне прислів"я, яке я використовую у спілкуванні з тобі подібними: "Перед тим як кричать, що хтось "усрався", варто обернуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?" Ти хоч-би походив по форуму та вияснив мою позицію, перед тим, як обзивать мене "слугою народу"! Дорікаєш українцям, що вони "не розбираються у внутрігрузинській обстановці" а сам пишеш таке, "що й купи не держиться" Може, ми і не сильно "розбираємося" - але ми бачимо сьогоднішні реальні дії грузинської влади! І ми реально переживаємо, щоб у вас не сталося те, що було в Криму та на Донбасі весною 2014-го А саме до цього і йде!
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29.09.2022 07:52 Відповісти
Після того,як Грузія пустить до себе ще сто тисяч кацапів, там вже можно буде проводити "референдум" про приєднання до расіі...
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28.09.2022 10:57 Відповісти
ще трохи і кацапського лайна набіжить до Грузії стільки, що тих рускіх істот буде більше, ніж самих грузинів у Грузії.
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28.09.2022 10:58 Відповісти
Він просто обмовився. Після такого напливу росіян мобілізаційного віку , він хотів сказати, окупація стає біль реальною.
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28.09.2022 11:01 Відповісти
Уважаемые украинцы, пожалуйста, не следите за пропагандой грузинской оппозиции, поддерживаемой Ермаком. Уважайте искреннюю поддержку грузинского народа! Никакого вмешательства российских свиней в Грузию нет. Та же миграция, что и в других приграничных странах, и 60% покидают Грузию. используется как транзит.
Знаете ли вы, что Андрей Ермак - мусор, и почему вы следите за антигрузинской кампанией, которую он ведет? Это загадка для меня.
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28.09.2022 11:02 Відповісти
а скажи мені нік Гагя, а як там поживає Карлсон, що бігав по дахам Києва?
Оманський віслюк, ще оплачує любов "Служки наріда" та передає психотропи у загашишнику?
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28.09.2022 11:10 Відповісти
Он там, где заслуживает, рядом с Парашем!
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28.09.2022 11:16 Відповісти
качається балдибілдингом як і муж нє Зе?
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28.09.2022 11:25 Відповісти
Так точно!

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28.09.2022 11:28 Відповісти
Я відповім,пише пости на підтримку дерьмака і зе. Хвилюється, що до цих пір заслуги дерьмака не відмічені міжнародними нагородами.
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28.09.2022 12:12 Відповісти
як менеджера віслюка? Удавкою нехай нагородять із лисим орденоносцем для баласту.
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28.09.2022 12:20 Відповісти
Мы поддерживаем грузинский народ, а то, что здесь пишут люди - это горькое предостережение о том, что действия грузинского правительства могут привести к дальнейшей колонизации и поглощению Грузии.
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28.09.2022 13:49 Відповісти
деокупація ким.

грузія засрала дозволити добровольцям воювати за Україну а хоче щось там патякати про пряме боєзіткнення з росією.

в 2008 році росія зламала грузинам хребець і зламала сильно судячи по тому що окупантів до себе пускають.
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28.09.2022 11:04 Відповісти
Політика провласної "Грузинської мрії" на протязі десяти років призвела до повного "миру" з агресором, тобто - шаленої боязні згадування подій 2008 року та замирення з країною-окупантом. Так-що, Шалава із Папуа-Швілі, продовжуй і далі ухилятись від санкцій мірової спільноти проти орків та приймати у себе "добрих росіян", завтра вони будуть кричати на грузинських територіях: "путін спасай нас, введі войска у Грузію!".
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28.09.2022 11:13 Відповісти
грузинские депутаты сказали, что в первую очередь хотят спасать грузин, которые родились в Грузии и имеют паспорт рф.
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28.09.2022 11:37 Відповісти
пропутинские проститутки сегодня Во власти в Грузии
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28.09.2022 11:45 Відповісти
Чужими руками жар загрібати - це якось по кацапськи. В крайньому випадку по прокацапськи.
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28.09.2022 11:53 Відповісти
Ждите скоро референдум о присоединении к Абхазии или к Северной Осетии терпилы.
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28.09.2022 12:03 Відповісти
С количеством понабегавших кацапов - не верю.
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28.09.2022 12:14 Відповісти
То може Попугашвілі думає, що ЗСУ ще й за Грузію будуть воювати?

Зараз "біженці" з РФ проведуть рускоязичний референдум і в Батумі виникне народна республіка.
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28.09.2022 12:46 Відповісти
Папуа відкривай 2-фронт, звільняй Грузію
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28.09.2022 13:17 Відповісти
Так якого ви напустили собі повну купу кацапських дегенератів ?
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28.09.2022 13:32 Відповісти
Скоро рососияне будут в Грузии доминировать количественно и посмотрим, кто там будет тогда коренным народом и чья это исконно русская земля.
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28.09.2022 13:46 Відповісти
Все-таки хотел бы кое-что прояснить, а то у меня ощущение, что большинство украинцев достаточно смутно представляют, что происходит в Грузии и как большинство грузин относится к России и к Украине, и вообще откуда у чего ноги растут. В свое время безвиз для русских ввел так любимый украинцами демагог Саакашвили, который, кстати, притащил в свое время во власть российского олигарха с Камаза Каху Бендукидзе, который под лозунгом "деньги не пахнут" продал России очень много стратегических объктов, включая магистральный газопровод, энергосети, ГЭС, гостиницы и прочая и прочая. Он же взял курс на туризм. включая транграничный. А кто с нами граничит, угадайте? Азербайджан, Армения, Турция, РФ. Вот такие у нас соседи, других нет. Ни один из них, по сути, не является нам дружественным, но что делать, не воевать же все время, приходится как-то лавировать. Тем более мы не 50-миллионная Украина, а всего каких-то 3,5 миллиона, из которых около полумиллиона нацменьшинства. Благодаря таким подарочкам от Мишико, который переориентировал экономику на туризм и торговлю, у нас большая зависимость от России. Теперь, чем может Грузия помочь Украине? Оружием? Да у нас самих нет, не производим мы его в сколько-нибудь значимых объемах. Продуктами, кстати, помогаем, можете поинтересоваться, сколько тонн помощи поступило из Грузии, там достаточно большие объемы, речь о сотнях тонн. На госуровне Грузия всегда голосует за резолюции в поддержку Украины, кто сомневается, пусть посмотрит архивы ассамблей Совета Европы и ООН. Практически все население Грузии за Украину, да даже на таком примере скажу, недавно читал, что какой-то приезжий русский жаловался. что большинство населения отказываются сдавать квартиры даже задорого, как только узнают, что из России. Большинство, кто сюда едет - либо выходцы из Грузии, либо с корнями в Грузии, либо трудовые мигранты, возвращающиеся на родину от греха подальше. У меня такое впечатление, что кто-то во власти Украины намеренно нагнетает напряженность между Украиной и Грузией в угоду понятно кому. Да, еще украинцам, кто от войны приехал сюда, жилье бесплатно, подъемные платят, детей в школу и спортсекции - бесплатно, медикаменты и лечение . оплачивают и т.д. Так что посоветовал бы не спекулировать на тему Грузии, это ни Украине ни Грузии на пользу не идет, а враг хихикает и потирает руки
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29.09.2022 06:20 Відповісти
 
 