Деокупація Грузії, після подій в Україні, стає більш реальною, - голова парламенту Грузії Папуашвілі

Після подій в Україні, західні політики більш "тверезо" сприймають погрози Росії.

Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-Грузия"

"Зараз багато іноземних політиків з жалем говорять про те, про що грузинський народ говорив роками - про ризики, які створює Росія з точки зору світової безпеки й особливо регіональної безпеки. У це не вірили, поки ризик не наблизився до кордонів Європи. Добре, що зараз це сприймають з іншої перспективи", - зазначив Папуашлвілі.

Одна з головиних задач нинішньої грузинської влади - покласти край російській окупації грузинських земель.

"Це політика, яку "Грузинська мрія" провадить останні 10 років, і саме це забезпечує мир у нашій країні", - додав голова парламенту.

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