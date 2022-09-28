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Італія (996) допомога (5010) Україна (5193) Джорджа Мелоні (66)

Лідерка правої партії "Брати Італії" Мелоні пообіцяла підтримку Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелоні

Джорджа Мелоні запевнила президента Володимира Зеленського у продовженні підтримки України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Мелоні

"Шановний Володимире Зеленський, Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтесь сильними і зберігайте свою непохитну віру", - написала Мелоні.

Ці слова лідерка партії "Брати Італії" написала у відповідь на привітання з перемогою від президента України.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Побачимо по справах подружки Берлусконі, а не по словах.
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28.09.2022 11:11
+9
То чого ви так? Нам зайва допомога не завадить, в будь якому розмірі. Тим паче Італія поставляла нам зброю (а можливо і поставляє, не всім потрібен розголос)
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28.09.2022 11:43
+6
Шавний Володимире Зеленський... Свободу вам від ниточок та шарнірів, розумових вад та бородатих скумбрій.
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28.09.2022 11:22
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Шольц до сих пор обещает
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28.09.2022 11:10 Відповісти
Эта обещать будет больше и дольше)
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28.09.2022 11:11 Відповісти
может они ему поставляют лапшу
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28.09.2022 11:12 Відповісти
Тепер фірма єрмака буде не лише дорогами займатися, а й пастою з суго для ЗСУ
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28.09.2022 11:56 Відповісти
До речі,сьогодні прочитала пост сидячого Саакашвілі. Хоче,щоб зе дали нагороду людина року і світ відзначив заслуги ЄРМАКА. Подумала, що моя точка зору відносно саака була вірна. Пост був написаний після фото Залужного. Жаба давить
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28.09.2022 12:03 Відповісти
братство макаронца)
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28.09.2022 11:10 Відповісти
Побачимо по справах подружки Берлусконі, а не по словах.
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28.09.2022 11:11 Відповісти
Тяжело ей придтся в компании с путинскими лизоблюдами
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28.09.2022 11:12 Відповісти
Та ну на, займайся краще Італією і не лізь до України ні з допомогою, ні з запереченнями.
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28.09.2022 11:14 Відповісти
То чого ви так? Нам зайва допомога не завадить, в будь якому розмірі. Тим паче Італія поставляла нам зброю (а можливо і поставляє, не всім потрібен розголос)
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28.09.2022 11:43 Відповісти
Дякуємо, нам важлива підтримка народу, що придумав поняття "VENDETTA"...
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28.09.2022 11:16 Відповісти
ну это еще в "Ветхом завете" есть: око за око, зуб за зуб...
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28.09.2022 12:29 Відповісти
Точно!
Хочу чьотки з кацапськиз зубів...
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28.09.2022 14:00 Відповісти
Шавний Володимире Зеленський... Свободу вам від ниточок та шарнірів, розумових вад та бородатих скумбрій.
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28.09.2022 11:22 Відповісти
Мелоні баба з, право-орієнтованими, яйцями. Не варто спішити клеїти її до арістовичо-подібного Берлусконі Вона ще пастроіт русофіла Шольца. Італія батьківщина фашизму
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28.09.2022 13:12 Відповісти
Ультраправа Мелоні - це дуже небеспечно. Італійці і так прокацаплені та ********** *****, я вже мовчу про його корєша дона Берлусконі.

Рашизм та фашизм - однояйцеві близнюки!
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28.09.2022 13:34 Відповісти
може хоч тепер у нас припиняться істерики ліваків. Мелоні - нормальна пані. Правий ухил у Європі пов'язаний (у першу чергу) із засиллям мігрантів із теплих країв. От як би ви реагували, якби у нашій країні умовним циганам щомісяця виплачували допомогу в 2/3 середньої зарплатні, нічого натомість не вимагаючи?
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28.09.2022 14:34 Відповісти
 
 