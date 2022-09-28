Лідерка правої партії "Брати Італії" Мелоні пообіцяла підтримку Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Джорджа Мелоні запевнила президента Володимира Зеленського у продовженні підтримки України на тлі російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Мелоні.
"Шановний Володимире Зеленський, Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтесь сильними і зберігайте свою непохитну віру", - написала Мелоні.
Ці слова лідерка партії "Брати Італії" написала у відповідь на привітання з перемогою від президента України.
Топ коментарі
+9 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар28.09.2022 11:11
+9 Snart
показати весь коментар28.09.2022 11:43
+6 Ig Shu
показати весь коментар28.09.2022 11:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Хочу чьотки з кацапськиз зубів...
Рашизм та фашизм - однояйцеві близнюки!