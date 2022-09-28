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На Волині скоротили комендантську годину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

З 28 вересня у Волинській області скорочується дія комендантської години.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00.00 год. до 05.00 год", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника обладміністрації, відповідний наказ він підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області.

Погуляйко нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Раніше комендантська година у Волинській області діяла з 23:00 до 5:00.

Також читайте: У Миколаєві та області змінили час комендантської години

Автор: Богдан Гуньковський
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Там треба чисельність ТрО підвищувати та підсилювати її технікою. Бо смертників везуть до Беларусі, є загроза, що разом з бульбашами попруть українські західни кордони атакувати...
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28.09.2022 11:15 Відповісти
А на початку вторгнення ТрО стояли з дробовиками і коктейлями проти танків. Отак зелень готувалась до війни.
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28.09.2022 11:28 Відповісти
У більбашів залишилися трактора і бульба - остальне - снаряди і танки путлер забрав на даунбас і того уже немає.
Тим паче зараз - після дощів в волинськіх болотах буде легко могилізувати бульбу.
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28.09.2022 12:45 Відповісти
 
 