На Волині скоротили комендантську годину

З 28 вересня у Волинській області скорочується дія комендантської години.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00.00 год. до 05.00 год", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника обладміністрації, відповідний наказ він підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області.

Погуляйко нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Раніше комендантська година у Волинській області діяла з 23:00 до 5:00.

Також читайте: У Миколаєві та області змінили час комендантської години