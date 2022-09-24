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У Миколаєві та області змінили час комендантської години

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Прошу роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графік роботи своїх колективів", - зазначив він.

Наразі у регіоні комендантська година діє із 23 до 6 години.

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Автор: Ірина Дашківська
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Все равно даже спустя 7 месяцев войны актуален поквартирный обход с заходом во все комнаты и беглым осмотром помещения. Ватника и предателя вычислить зачастую очень легко, ровно как и наоборот найти патриота. Достаточно просто на названия книг посмотреть, на общую связь с современной техникой (а не только один телевизор в доме, включив который сами все понимайте) и вообще настолько все разное будет, что проблем не возникнет. Вопросы по истории задать. Даже не надо узнавать у соседей, так как показания людей слишком субъективны. Подозрительных ватников хотя бы просто эвакуировать или же хотя бы нацепить браслет с gps на ногу. И так сделать во всех городах и нп в пределах хотя бы 50км от линии боевых действий. Просто разделить людей на ватника, патриота или на неизвестное состояние, в последнем случае по умолчанию ничего не делать, но зайти через месяц еще раз. Также актуально благосостояние каждой квартиры, так как если мужчина, живет бедно и есть следы массового употребления алкоголя или наркотиков, то это тоже повод следить за ним внимательнее.
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24.09.2022 08:40 Відповісти
це утопія
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24.09.2022 09:02 Відповісти
 
 