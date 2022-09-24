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У Миколаєві та області змінили час комендантської години
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Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Прошу роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графік роботи своїх колективів", - зазначив він.
Наразі у регіоні комендантська година діє із 23 до 6 години.
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Vlad Cheh
показати весь коментар24.09.2022 08:40 Відповісти Мені подобається 3
Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар24.09.2022 09:02 Відповісти Мені подобається 0
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