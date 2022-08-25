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Харківщина повертається до попереднього часу дії комендантської години, - ОВА

війна,харківщина

Відтепер комендантська година знову триватиме з 22:00 до 6:00.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська область повертається до попереднього часу дії комендантської години. З 25 серпня 2022 року та в подальшому комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень", - наголосив очільник ОВА.

Раніше повідомлялось, що на День Незалежності комендантська година на Харківщині триватиме цілодобово

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Автор: 

комендантська година (263) Харківщина (6054) Синєгубов (857)


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Будут ловить корректировщиков путлерской шайки...
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25.08.2022 12:10 Відповісти
Взагалі, комендантську година маа б бути у всіх областях, котрі мають лінію фронту, як мінімум. А також з булборуссю.
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25.08.2022 12:20 Відповісти
 
 