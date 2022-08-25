Харківщина повертається до попереднього часу дії комендантської години, - ОВА

Відтепер комендантська година знову триватиме з 22:00 до 6:00.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська область повертається до попереднього часу дії комендантської години. З 25 серпня 2022 року та в подальшому комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень", - наголосив очільник ОВА.

Раніше повідомлялось, що на День Незалежності комендантська година на Харківщині триватиме цілодобово

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