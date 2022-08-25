РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7078 посетителей онлайн
Новости Война
2 485 2

Харьковщина возвращается к предыдущему времени действия комендантского часа, - ОВА

війна,харківщина

Теперь комендантский час снова продлится с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковская область возвращается к предыдущему времени действия комендантского часа. С 25 августа 2022 года и в дальнейшем комендантский час продлится с 22:00 до 6:00 до отдельных распоряжений", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее сообщалось, что на День Независимости комендантский час в Харьковской области будет продолжаться круглосуточно.

Читайте также: Николаев закроют на два дня - комендантский час продлится до утра понедельника, - Ким

Автор: 

комендантский час (165) Харьковщина (5577) Синегубов (558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будут ловить корректировщиков путлерской шайки...
показать весь комментарий
25.08.2022 12:10 Ответить
Взагалі, комендантську година маа б бути у всіх областях, котрі мають лінію фронту, як мінімум. А також з булборуссю.
показать весь комментарий
25.08.2022 12:20 Ответить
 
 