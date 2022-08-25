Харьковщина возвращается к предыдущему времени действия комендантского часа, - ОВА
Теперь комендантский час снова продлится с 22:00 до 6:00.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковская область возвращается к предыдущему времени действия комендантского часа. С 25 августа 2022 года и в дальнейшем комендантский час продлится с 22:00 до 6:00 до отдельных распоряжений", - подчеркнул глава ОВА.
Ранее сообщалось, что на День Независимости комендантский час в Харьковской области будет продолжаться круглосуточно.
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Senator #518037
показать весь комментарий25.08.2022 12:10 Ответить Мне нравится 0
Igor Grytselyak
показать весь комментарий25.08.2022 12:20 Ответить Мне нравится 2
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