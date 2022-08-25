Харьковщина возвращается к предыдущему времени действия комендантского часа, - ОВА

Теперь комендантский час снова продлится с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковская область возвращается к предыдущему времени действия комендантского часа. С 25 августа 2022 года и в дальнейшем комендантский час продлится с 22:00 до 6:00 до отдельных распоряжений", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее сообщалось, что на День Независимости комендантский час в Харьковской области будет продолжаться круглосуточно.

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