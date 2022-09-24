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В Николаеве и области сменили время комендантского часа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов", - отметил он.

В настоящее время в регионе комендантский час действует с 23:00 до 6:00.

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Все равно даже спустя 7 месяцев войны актуален поквартирный обход с заходом во все комнаты и беглым осмотром помещения. Ватника и предателя вычислить зачастую очень легко, ровно как и наоборот найти патриота. Достаточно просто на названия книг посмотреть, на общую связь с современной техникой (а не только один телевизор в доме, включив который сами все понимайте) и вообще настолько все разное будет, что проблем не возникнет. Вопросы по истории задать. Даже не надо узнавать у соседей, так как показания людей слишком субъективны. Подозрительных ватников хотя бы просто эвакуировать или же хотя бы нацепить браслет с gps на ногу. И так сделать во всех городах и нп в пределах хотя бы 50км от линии боевых действий. Просто разделить людей на ватника, патриота или на неизвестное состояние, в последнем случае по умолчанию ничего не делать, но зайти через месяц еще раз. Также актуально благосостояние каждой квартиры, так как если мужчина, живет бедно и есть следы массового употребления алкоголя или наркотиков, то это тоже повод следить за ним внимательнее.
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24.09.2022 08:40 Ответить
це утопія
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24.09.2022 09:02 Ответить
 
 