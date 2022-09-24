4 286 2
В Николаеве и области сменили время комендантского часа
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов", - отметил он.
В настоящее время в регионе комендантский час действует с 23:00 до 6:00.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vlad Cheh
показать весь комментарий24.09.2022 08:40 Ответить Мне нравится 3
Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий24.09.2022 09:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...