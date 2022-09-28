УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14394 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
764 10
війна (56174) Росія (47133) РПЦ (458) санкції (6830) Естонія (1031) Рейнсалу (68)

Естонія хоче включити патріарха Кирила до санкційного списку ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рпц,кирило,путін,патріарх

Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила до списку санкцій Європейського союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR з посиланням на заяву голови МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу.

За його словами, така ініціатива викликана заявами патріарха, які вихваляють "геноцидну війну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патріарх Російської православної церкви підтримав мобілізацію Путіна і агресію проти України. ВIДЕО

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил заявив днями, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою. За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде прощено абсолютно всі їхні гріхи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО

27 вересня Кирило у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню Росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
звездоній, комунянин москорєпа
показати весь коментар
28.09.2022 11:29
+2
Катріарх піріл це КГБшно-ФСБшна відрижка...
показати весь коментар
28.09.2022 11:29
+2
Давно курву фашистську треба було включити. Це вбивця, а не піп...
показати весь коментар
28.09.2022 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
звездоній, комунянин москорєпа
показати весь коментар
28.09.2022 11:29 Відповісти
Про майбутню церкву комунян.

Москва 2042» - сатиричний роман-антиутопія російського письменника Володимира Войновича, написаний у 1986 році. Автор зобразив комуністичну Москву майбутнього, на словах цілком відповідну суспільству комунізму-переможця...

Церковь (фрагмент из книги)

Коммунистическая Реформированная Церковь была учреждена в соответствии с Постановлением ЦККПГБ и Указом Верховного Пятиугольника "О консолидации сил". В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение Церкви к государству при одном непременном условии: отказе от веры в Бога. (Это условие в окончательный текст документов было внесено Редакционной Комиссией.) Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу.

С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь Августовской революции, дней рождения Гениалиссимуса, Дня Коммунистической Конституции и т. д.

Разумеется, у этой церкви есть свои святые святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир, внесены в святцы многие герои всех революций (но в первую очередь герои Августовской революции), всех войн и герои труда.

Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник - это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии.

Церковь также постоянно борется за распространение среди комунян новых коммунистическо-религиозных обрядов.
показати весь коментар
28.09.2022 11:32 Відповісти
Катріарх піріл це КГБшно-ФСБшна відрижка...
показати весь коментар
28.09.2022 11:29 Відповісти
Його треба включити до списку у "Книгу мервих"...
У графу - "Померлі від гангрени сраки"...
показати весь коментар
28.09.2022 11:33 Відповісти
************ всепутяйский
показати весь коментар
28.09.2022 11:35 Відповісти
А що ж тільки Кирила, чи інші - то другоє?
Муфтий Крыма поддержал солдат, принимающих участие в мобилизации
Крымскотатарский народ поддерживает решение Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации...
показати весь коментар
28.09.2022 11:45 Відповісти
Давно курву фашистську треба було включити. Це вбивця, а не піп...
показати весь коментар
28.09.2022 11:50 Відповісти
Мадьярская шваль будет опять против. Один агент фсб защищает другого
показати весь коментар
28.09.2022 11:55 Відповісти
Давно пора !
показати весь коментар
28.09.2022 11:58 Відповісти
Ви в Україні хоча б щось проти нього введіть... Бо в Україні ці курви реально недоторкані.
показати весь коментар
28.09.2022 16:35 Відповісти
 
 