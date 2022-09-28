Естонія хоче включити патріарха Кирила до санкційного списку ЄС
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Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила до списку санкцій Європейського союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR з посиланням на заяву голови МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу.
За його словами, така ініціатива викликана заявами патріарха, які вихваляють "геноцидну війну".
Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил заявив днями, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою. За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде прощено абсолютно всі їхні гріхи.
27 вересня Кирило у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню Росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".
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Коммунистическая Реформированная Церковь была учреждена в соответствии с Постановлением ЦККПГБ и Указом Верховного Пятиугольника "О консолидации сил". В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение Церкви к государству при одном непременном условии: отказе от веры в Бога. (Это условие в окончательный текст документов было внесено Редакционной Комиссией.) Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу.
С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь Августовской революции, дней рождения Гениалиссимуса, Дня Коммунистической Конституции и т. д.
Разумеется, у этой церкви есть свои святые святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир, внесены в святцы многие герои всех революций (но в первую очередь герои Августовской революции), всех войн и герои труда.
Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник - это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии.
Церковь также постоянно борется за распространение среди комунян новых коммунистическо-религиозных обрядов.
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