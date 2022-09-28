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Термін придатності кремлівського режиму не нескінченний, - президент Литви Науседа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поки Росія застрягла в Україні, зміни в країні можуть бути раптовими та несподіваними, а "термін придатності" кремлівського режиму не є нескінченним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Delfi".

"Просто термін придатності цього режиму не нескінченний. Він не нескінченний, треба розуміти, що багато залежить від того, що відбувається в Україні, як російське суспільство чи жителі Росії оцінюють сенс та успіх цієї війни", - сказав Науседа.

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За його словами, російська пропаганда досить ефективно наводить туман в очах населення країни, але вона може не зуміти замаскувати провали країни, коли "труни масово почнуть прибувати на територію Росії, і більшість російського населення це помітить".
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Срок годности есть у всего а ху.ловокремлевской власти он уже начинает вонять. Так что скоро пойдет на свалку.
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28.09.2022 11:49 Відповісти
Це уже на марші. Грузія,Молдова, Нагорний Карабах, а там і Чечня з Японією підтягнуться.
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28.09.2022 11:50 Відповісти
Із Зелею це довго тягтиметься. Ще неодноразово ми заліземо у кішені мешкаців ЄС.
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28.09.2022 11:56 Відповісти
Пуйло - це дрон камікадзе, який само запустився з початком вторгнення в Україну. Але він про це ще не знає.
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28.09.2022 12:09 Відповісти
Залежить, що вважати режимом. Якщо очільників(призначених КГБовським общаком), то їх придатність може визначитись миттєво(рішенням смотрящіх общака). Якщо вважати смотряшіх общака, то трильйони вічнозелених, вкладених в надійні активи по всьму Світу, не так просто вичерпати.
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28.09.2022 12:55 Відповісти
 
 