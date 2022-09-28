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Кабмін схвалив залучення позики у 5 мільярдів євро від Європейського Союзу

Новини Цензор.НЕТ Економіка

кабмін

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про залучення позики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Схвалити залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною виняткової макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 5 мільярдів євро)", - йдеться у розпорядженні.

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Автор: Марина Макєєва
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28.09.2022 11:51 Відповісти
Ох...їти в нас Кабмін! Такі дієві, що погодились допомогу взяти - от це діяльні хлопці та дівчата з 95 Кварталу!!! А могли б гордо відмовитись!!! Понаобирали ідіотів...
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28.09.2022 11:54 Відповісти
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28.09.2022 11:56 Відповісти
ждет не дождется рок своих "хероев"...
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28.09.2022 11:59 Відповісти
А вот скажите мне, фанаты Zе с СН, и прочие умственно недоразвитые в своём развитии сторонники этого воровитого поца с его шоблой подельников, как вы думаете, если есть чем, как так получается и нормально ли это, что многомиллиардные долги Коломойскому перед бюджетом прощаются и в то же время деньги берутся в долг, под проценты, у ЕС?
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28.09.2022 12:02 Відповісти
Все просто. До кінця каденції поца залишилось 2 роки і зелень не збирається віддавати борги.
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28.09.2022 12:16 Відповісти
Ну, долг то на стране а не на зелени. Они распилят, а отдавать нам.
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28.09.2022 12:57 Відповісти
здогадайтесь, громадянами котрої країни їхні діти (стали-нуть), щоб не перейматися цим питанням?
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28.09.2022 13:09 Відповісти
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28.09.2022 13:14 Відповісти
Ох..ти рішення! Все зелена наволоч просрала, а тепер схвалює позики? На асфальт не вистачає довбням? Понаобирали ідіоти собі подібних...
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29.09.2022 11:24 Відповісти
 
 