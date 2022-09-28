Кабмін схвалив залучення позики у 5 мільярдів євро від Європейського Союзу
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про залучення позики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Схвалити залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною виняткової макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 5 мільярдів євро)", - йдеться у розпорядженні.
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