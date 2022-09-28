Кожна одиниця зброї від партнерів перебуває на контролі, - Данілов

Під час зустрічі з делегацією ЄС секретар РНБО Олексій Данілов продемонстрував систему моніторингу постачання Україні озброєння від партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Так, Данілов зустрівся з делегацією Європейського Союзу на чолі з Координатором ЄС з питань боротьби з тероризмом Ілккою Сальмі.

Також він продемонстрував делегації спроможності ІАС "СОТА", зокрема, її модуль щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів, який був уведений в дію 24 лютого.

"Уся зброя, яка надається Україні партнерами, підлягає обліку, - зазначив він. - Після перетину кордону кожна одиниця зброї перебуває на контролі", - наголосив секретар РНБО.

Розглядаючи питання протидії терористичним загрозам, Данілов зазначив, що "терористичні процеси сьогодні є дуже строкатими і становлять виклик для всієї Європи".

За його словами, щодо України Росія постійно вдавалася та вдається до інформаційного, енергетичного, кібертероризму тощо, а сьогодні "додала до свого арсеналу ядерний тероризм", що вимагає відповідних контрдій з боку цивілізованого світу.

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