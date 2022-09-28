УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13521 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
616 6
війна (56174) Данілов (1187) зброя (5745)

Кожна одиниця зброї від партнерів перебуває на контролі, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Під час зустрічі з делегацією ЄС секретар РНБО Олексій Данілов продемонстрував систему моніторингу постачання Україні озброєння від партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Так, Данілов зустрівся з делегацією Європейського Союзу на чолі з Координатором ЄС з питань боротьби з тероризмом Ілккою Сальмі.

Також він продемонстрував делегації спроможності ІАС "СОТА", зокрема, її модуль щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів, який був уведений в дію 24 лютого.

"Уся зброя, яка надається Україні партнерами, підлягає обліку, - зазначив він. - Після перетину кордону кожна одиниця зброї перебуває на контролі", - наголосив секретар РНБО.

Розглядаючи питання протидії терористичним загрозам, Данілов зазначив, що "терористичні процеси сьогодні є дуже строкатими і становлять виклик для всієї Європи".

За його словами, щодо України Росія постійно вдавалася та вдається до інформаційного, енергетичного, кібертероризму тощо, а сьогодні "додала до свого арсеналу ядерний тероризм", що вимагає відповідних контрдій з боку цивілізованого світу.

Також читайте: РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажи, как ВСУ вас иуд водит вокруг пальца) вроде знаете всё всё. Из новостей.
показати весь коментар
28.09.2022 12:53 Відповісти
А ЛІТАКИ І ГЕЛІКОПТЕРИ КАЦАПІВ ЗБИВАЮТЬСЯ ЧОМУСЬ ІГЛАМИ
Ото дивина.
показати весь коментар
28.09.2022 13:13 Відповісти
И гуманитарка?
показати весь коментар
28.09.2022 13:34 Відповісти
Партнери дають не тільки зброю ! Усі медичне обладнання, турнікети, польові шпіталі тут же розкрадають і вони надходять на базари частинами.
показати весь коментар
28.09.2022 14:59 Відповісти
Яким боком він до тої зброї, яка в ЗСУ. Чим більше народу в курсі її розміщення, тим більша імовірність зради. Ось цим ти повинен турбуватись Данілов - сам не знати, що і де, і сприяти збереженню таємниці.
показати весь коментар
28.09.2022 21:12 Відповісти
 
 