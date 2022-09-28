УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13151 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
998 0
армія РФ (13443) війна (56174) обстріл (20960) Чернігівщина (1310)

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл,дпсу,чернігівщина

Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"З 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) із АГС та 7 вибухів (приходів) з міномету 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 