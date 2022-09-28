Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"З 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) із АГС та 7 вибухів (приходів) з міномету 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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