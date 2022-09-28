УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13154 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 844 16
мінімальна зарплата (173) Арістов Юрій (39)

Наступного року "мінімалку" не підвищуватимуть, - голова бюджетного комітету Ради Арістов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

Після підвищення з 1 жовтня мінімальної заробітної плати в Україні до 6,7 тис. грн наступного року цей показник залишиться на такому ж рівні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підвищення соціальних стандартів заплановано в цьому році. Мінімальна заробітна плата збільшиться у жовтні до 6,7 тис. грн, а в грудні зростає прожитковий мінімум. В проєкті бюджету на наступний рік соціальний захист - один з пріоритетів, на який передбачено 403 млрд грн. Але мінімальна заробітна плата справді залишиться на рівні кінця 2022 року.

Ми би дуже хотіли підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що в країні висока інфляція. Але ж при цьому у нас триває війна, а у воєнний час - дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням", - пояснив парламентар.

Водночас він запевнив, що соціальний захист - один із пріоритетів бюджету-2023. На це передбачено 403 млрд грн. Зокрема, майже на 233 млрд грн профінансують Пенсійний фонд. На житлово-комунальні субсидії передбачено майже 38 млрд грн у межах бюджетної програми Міністерства соцполітики. Крім того, заплановані субвенції у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту для місцевих бюджетів.

Читайте: Зарплати працівників бюджетних установ не підвищуватимуть у 2023 році

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
але війна не заважає підвищувати зарплати депутатам .
показати весь коментар
28.09.2022 14:49
+5
А как пенсионерам и инвалидам на 2 тысячи выживать?
показати весь коментар
28.09.2022 15:29
+4
З мінімалкою ви б суки спрабували прожити, а за максімалку, зновузробите підвищення на 100% ? Упирі !
показати весь коментар
28.09.2022 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хочь щось не підвищують і то добре!
показати весь коментар
28.09.2022 14:39 Відповісти
З мінімалкою ви б суки спрабували прожити, а за максімалку, зновузробите підвищення на 100% ? Упирі !
показати весь коментар
28.09.2022 15:00 Відповісти
а если фамилия коломойский?
показати весь коментар
28.09.2022 14:43 Відповісти
Повинен бути якийсь взаємозв'язок, а то депутати собі заднім числом бонуси премії нараховують те саме в уряді та держкомпаніях...А взагалі, що це таке З/П 167 доларів??Можна з Африкою порівняти але і там Україна була не в лідерах..
показати весь коментар
28.09.2022 14:45 Відповісти
мені покуй як там у свинособак рабсіян,вони не люди.
показати весь коментар
28.09.2022 15:08 Відповісти
Средняя зарплата(не минималка )на Кубе 35 Долларов,интернет в помощь.
По мойму сейчас не время жировать,да и Ахметов свой народ не забудет,поделится.
показати весь коментар
28.09.2022 14:54 Відповісти
не знав ,що Куба знаходиться на Африканському континенті..
показати весь коментар
28.09.2022 15:05 Відповісти
Якщо ці гроші підуть на забезпечення армії, то я (пенсіонерка) погоджуюсь.
показати весь коментар
28.09.2022 14:47 Відповісти
Не підвищуватимуть!
Добрі ви наші паночки...
(сякається розчулено)
показати весь коментар
28.09.2022 14:47 Відповісти
але війна не заважає підвищувати зарплати депутатам .
показати весь коментар
28.09.2022 14:49 Відповісти
це факт,доречі після відновлення роботи тендерів прозоро з'ясувалося,що дехто собі замовляє за бюджетний кошт нові імпортні авто в люксовій комплектації!
показати весь коментар
28.09.2022 15:12 Відповісти
А как пенсионерам и инвалидам на 2 тысячи выживать?
показати весь коментар
28.09.2022 15:29 Відповісти
Ціни вже значно виросли.
показати весь коментар
28.09.2022 15:38 Відповісти
«а у воєнний час - дуже чіткі пріоритети»
Асфальт, асфальт і ще раз асфальт та дерибан коштів - оце і всі пріоритети!
показати весь коментар
28.09.2022 15:58 Відповісти
Краще будемо підвищувати "максималку"!
показати весь коментар
28.09.2022 17:16 Відповісти
 
 