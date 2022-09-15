УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10103 відвідувача онлайн
Новини Події Бюджет-2023
3 078 18
бюджет (1198) бюджетники (35) Кабмін (6255) мінімальна зарплата (173)

Зарплати працівників бюджетних установ не підвищуватимуть у 2023 році

Новини Цензор.НЕТ Події

зарплата,конверт

Не буде підвищення і до кінця поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пояснювальну записку до законопроєкту про державний бюджет на 2023 рік. 

У 2023 році не планується збільшувати розмір мінімальної заробітної плати.  А згідно з законодавством, посадовий оклад І тарифного розряду повинен становити 44,5% від мінімальної зарплати. У наступному році він становитиме 2 893 гривні.

"З урахуванням вимог статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ та державних органів мають забезпечити утримання чисельності працівників та виплату заробітної плати в межах видатків, передбачених у проєкті державного бюджету на 2023 рік", - йдеться в документі.

Крім того, не будуть підвищуватися оклади й працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів. Вона буде розраховуватися з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мінімалку" наступного року не підвищуватимуть через війну, - Мінфін

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Зате дупутати себе не обділяють
показати весь коментар
15.09.2022 15:57
+7
депутати - свинособаки, собі підвищили, а бюджетники пох, при чому проголосували зі всіх фракцій, ні одна не заблокувала трибуну , з вимогою не підвищувати зарплату, при тому, що всі вони там мільйонери, це все, що треба знати за дану раду і представників політичних сил, яких немає бути в майбутні раді!
показати весь коментар
15.09.2022 15:58
+4
Усе як у Подеревлянського - конхветка Тузік - очєнь вкусна...
показати весь коментар
15.09.2022 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате дупутати себе не обділяють
показати весь коментар
15.09.2022 15:57 Відповісти
Слава Украине!!!
показати весь коментар
15.09.2022 21:44 Відповісти
депутати - свинособаки, собі підвищили, а бюджетники пох, при чому проголосували зі всіх фракцій, ні одна не заблокувала трибуну , з вимогою не підвищувати зарплату, при тому, що всі вони там мільйонери, це все, що треба знати за дану раду і представників політичних сил, яких немає бути в майбутні раді!
показати весь коментар
15.09.2022 15:58 Відповісти
Цікаво, а депутати ВР це бюджетники, чи як🤔 2023 покаже... якщо доживуть
показати весь коментар
15.09.2022 15:58 Відповісти
Участковому милициянту сотняги, я думаю, хватает.
показати весь коментар
15.09.2022 15:59 Відповісти
Усе як у Подеревлянського - конхветка Тузік - очєнь вкусна...
показати весь коментар
15.09.2022 16:00 Відповісти
пол страны без работы ,половина на минималке.. а учителя-репетиторы и мусора самые бедные)
показати весь коментар
15.09.2022 16:10 Відповісти
тобто депутати й міністерства норм?
показати весь коментар
15.09.2022 16:41 Відповісти
взагалі-то слід не підвищувати загальний фонд оплати праці, а не мінімальну зарплату... бо за рахунок премій та надбавок отримають бажане...
показати весь коментар
15.09.2022 16:10 Відповісти
100%
показати весь коментар
15.09.2022 16:45 Відповісти
До войны дыра в бюджете было 600 миллиардов..ЗеКодломойские просрали все накопления Гройсмана плюс золотовалютные резервы в 25 Ярдов долларов...помню МВФ тогда вначале 2019 года хвалил правительство Гройсмана за четкую работу Нацбанка Украины по возврату долгов международным кредиторам...
Сегодня полная Ж...а...
Спасибо Байден выручил пару тройку раз...,сегодня ЕС и Урсула Фондер Ляйн дала париков...а дальше!?дороги...дерева...?та будивныцтво...
показати весь коментар
15.09.2022 16:13 Відповісти
Нічо, хоть паржом)
показати весь коментар
15.09.2022 16:23 Відповісти
Здавалось ось вона справедливість, а ні. Просте наіпалово.
показати весь коментар
15.09.2022 16:47 Відповісти
ги...ги...зелена мразото тільки про себе пиклуєтся...
показати весь коментар
15.09.2022 18:49 Відповісти
У поляков при Бальцеровиче так года 4 было. Перетерпел народ и бюджетники тоже. Потому что нацией всегда были. На сгущёнку идею не меняли. Иногда пенсы особенно могли позволить себе купить в день одно яйцо и упаковку тостов 6 штук. Так строят страну, не всем дано.
показати весь коментар
15.09.2022 19:28 Відповісти
Лише депутатам можна та чинушам, ну й бубачкє…
показати весь коментар
15.09.2022 20:42 Відповісти
Ціни на все виросли в 2-3 рази і це тільки початок. Цих депутатів треба на органи здати китайцям, разом із сім'ями, дружинами, дітьми, усіх поголовно.
показати весь коментар
15.09.2022 21:02 Відповісти
 
 