Зарплати працівників бюджетних установ не підвищуватимуть у 2023 році

Не буде підвищення і до кінця поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пояснювальну записку до законопроєкту про державний бюджет на 2023 рік.

У 2023 році не планується збільшувати розмір мінімальної заробітної плати. А згідно з законодавством, посадовий оклад І тарифного розряду повинен становити 44,5% від мінімальної зарплати. У наступному році він становитиме 2 893 гривні.

"З урахуванням вимог статті 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ та державних органів мають забезпечити утримання чисельності працівників та виплату заробітної плати в межах видатків, передбачених у проєкті державного бюджету на 2023 рік", - йдеться в документі.

Крім того, не будуть підвищуватися оклади й працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів. Вона буде розраховуватися з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні.

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