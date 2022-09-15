РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5196 посетителей онлайн
Новости Происшествия Бюджет-2023
3 078 18
бюджет (4802) бюджетники (167) Кабмин (13798) минимальная зарплата (193)

Зарплаты работников бюджетных учреждений не будут повышаться в 2023 году

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зарплата,конверт

Не будет повышения и до конца текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пояснительную записку в законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

В 2023 году не планируется увеличивать размер минимальной заработной платы. А согласно законодательству должностной оклад I тарифного разряда должен составлять 44,5% от минимальной зарплаты. В следующем году он составит 2893 гривны.

"С учетом требований статьи 51 Бюджетного кодекса Украины руководители бюджетных учреждений и государственных органов должны обеспечить содержание численности работников и выплату заработной платы в пределах расходов, предусмотренных в проекте государственного бюджета на 2023 год", - говорится в документе.

Кроме того, не будут повышаться оклады и работники других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работники налоговых и таможенных органов. Она будет рассчитываться с прожиточного минимума в 2102 гривны.

Читайте: Сегодня правительство подаст в ВР проект госбюджета на 2023 год, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Зате дупутати себе не обділяють
показать весь комментарий
15.09.2022 15:57
+7
депутати - свинособаки, собі підвищили, а бюджетники пох, при чому проголосували зі всіх фракцій, ні одна не заблокувала трибуну , з вимогою не підвищувати зарплату, при тому, що всі вони там мільйонери, це все, що треба знати за дану раду і представників політичних сил, яких немає бути в майбутні раді!
показать весь комментарий
15.09.2022 15:58
+4
Усе як у Подеревлянського - конхветка Тузік - очєнь вкусна...
показать весь комментарий
15.09.2022 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате дупутати себе не обділяють
показать весь комментарий
15.09.2022 15:57 Ответить
Слава Украине!!!
показать весь комментарий
15.09.2022 21:44 Ответить
депутати - свинособаки, собі підвищили, а бюджетники пох, при чому проголосували зі всіх фракцій, ні одна не заблокувала трибуну , з вимогою не підвищувати зарплату, при тому, що всі вони там мільйонери, це все, що треба знати за дану раду і представників політичних сил, яких немає бути в майбутні раді!
показать весь комментарий
15.09.2022 15:58 Ответить
Цікаво, а депутати ВР це бюджетники, чи як🤔 2023 покаже... якщо доживуть
показать весь комментарий
15.09.2022 15:58 Ответить
Участковому милициянту сотняги, я думаю, хватает.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:59 Ответить
Усе як у Подеревлянського - конхветка Тузік - очєнь вкусна...
показать весь комментарий
15.09.2022 16:00 Ответить
пол страны без работы ,половина на минималке.. а учителя-репетиторы и мусора самые бедные)
показать весь комментарий
15.09.2022 16:10 Ответить
тобто депутати й міністерства норм?
показать весь комментарий
15.09.2022 16:41 Ответить
взагалі-то слід не підвищувати загальний фонд оплати праці, а не мінімальну зарплату... бо за рахунок премій та надбавок отримають бажане...
показать весь комментарий
15.09.2022 16:10 Ответить
100%
показать весь комментарий
15.09.2022 16:45 Ответить
До войны дыра в бюджете было 600 миллиардов..ЗеКодломойские просрали все накопления Гройсмана плюс золотовалютные резервы в 25 Ярдов долларов...помню МВФ тогда вначале 2019 года хвалил правительство Гройсмана за четкую работу Нацбанка Украины по возврату долгов международным кредиторам...
Сегодня полная Ж...а...
Спасибо Байден выручил пару тройку раз...,сегодня ЕС и Урсула Фондер Ляйн дала париков...а дальше!?дороги...дерева...?та будивныцтво...
показать весь комментарий
15.09.2022 16:13 Ответить
Нічо, хоть паржом)
показать весь комментарий
15.09.2022 16:23 Ответить
Здавалось ось вона справедливість, а ні. Просте наіпалово.
показать весь комментарий
15.09.2022 16:47 Ответить
ги...ги...зелена мразото тільки про себе пиклуєтся...
показать весь комментарий
15.09.2022 18:49 Ответить
У поляков при Бальцеровиче так года 4 было. Перетерпел народ и бюджетники тоже. Потому что нацией всегда были. На сгущёнку идею не меняли. Иногда пенсы особенно могли позволить себе купить в день одно яйцо и упаковку тостов 6 штук. Так строят страну, не всем дано.
показать весь комментарий
15.09.2022 19:28 Ответить
Лише депутатам можна та чинушам, ну й бубачкє…
показать весь комментарий
15.09.2022 20:42 Ответить
Ціни на все виросли в 2-3 рази і це тільки початок. Цих депутатів треба на органи здати китайцям, разом із сім'ями, дружинами, дітьми, усіх поголовно.
показать весь комментарий
15.09.2022 21:02 Ответить
 
 