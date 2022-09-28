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МЗС Грузії засудило псевдореферендуми РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

грузія

Міністерство закордонних справ Грузії засудило проведення незаконних псевдореферендумів росії на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це грузинське відомство повідомило у Twitter.

"Грузія засуджує незаконні референдуми росії на окупованих територіях України. Ці спроби анексії територій України є неприпустимими", - заявили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про псевдореферендуми: Ця вистава не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою України

У міністерстві також наголошують, що Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
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дякую
а ви росіян на своїй території вже порахували?

ЧИ ВОНИ ТЕПЕР БУДУТЬ РАХУВАТИ ВАС?
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28.09.2022 15:19 Відповісти
вас расия убивала и забрала земли,а сегодня вы ей открыли ворота
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28.09.2022 15:23 Відповісти
«Стояли звери

Около двери

В них стреляли -

Они умирали!

Но были те,

Кто их пожалели

Те ,то открыл

Зверям эти двери

Зверей встретили песни

И добрый смех!

Звери вошли

И убили всех!»
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28.09.2022 16:17 Відповісти
Угу , берить собі побольше кацапів з кордону І У ВАС БУДУТЬ ТАКИ РЕФЕРЕНДУМИ
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28.09.2022 15:26 Відповісти
Але санкцій не застосовуємо.
Бо керівництво Грузії - посіпаки пуйла.
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28.09.2022 15:27 Відповісти
Это типа мы очень озабочены.Дякуемо.
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28.09.2022 15:30 Відповісти
казали грузини гордий народ
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28.09.2022 15:35 Відповісти
Коли Грузію грабували вони мовчали. А старе прислів'я що говорить??
" Мовчання -це знак ,згоди!" Зараз Грузія транзит для цієї маси .
І це подяка , за ту позицію?
Тоді ані Абхазію, ані Півд. Осетію Грузіі не бачити.
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28.09.2022 15:58 Відповісти
 
 