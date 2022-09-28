МЗС Грузії засудило псевдореферендуми РФ в Україні

Міністерство закордонних справ Грузії засудило проведення незаконних псевдореферендумів росії на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це грузинське відомство повідомило у Twitter.

"Грузія засуджує незаконні референдуми росії на окупованих територіях України. Ці спроби анексії територій України є неприпустимими", - заявили в МЗС.

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У міністерстві також наголошують, що Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.