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Стрілецьким боєм зупинено ДРГ ворога на Півдні, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

Оперативна обстановка на південнобузькому напрямку складна та напружена, але контролюється Силами оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, нашими підрозділами продовжуються позиційні бої із покращення та закріплення положення, а також вогневий контроль ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає.

"З метою розвідування наших позицій, розташування підрозділів та імовірних напрямків своїх дій, в Бериславському районі ворог спрямував диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено. Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти в тилу наших підрозділів, вчиняючи вогневий та психологічний тиск. Знов ніч під обстріли в Нікопольському районі. Російські окупаційні війська випустили близько 50 реактивних та крупнокаліберних снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках", - зазначають у ОК "Південь".

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 приватних обійсть, 7 господарчих споруд, зупинку громадського транспорту, легкові автомобілі, лінії електропередач та газогони. Попередньо, постраждалих немає.

5 реактивних керованих ракет системи С-300 вночі ворог випустив по об’єктах промислової інфраструктури Миколаєва. Без втрат та постраждалих.

Також читайте: На Півдні окупанти ніде не просуваються вперед і не можуть проводити наступальні дії, - ОК "Південь"

Також повідомляється, що ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 144 вогневих завдання, зокрема із ураження районів зосередження озброєння та техніки в Херсоні, знищення ворожого складу боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонщини.

"Протягом ночі, ворог втратив 4 особи в живій силі та 1 військовий автомобіль. Решта втрат ворога дорозвідується.

6 ворожих кораблів продовжують маневрувати в Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводні ракетоносії, споряджені "Калібрами" у кількості 24 одиниці.

Автор: Ірина Дашківська
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если наши подразделения просочаться из Белогоровки и Серебрянки в направлении Дибровы километров на десять, то кацапы с лугандонцами и кубанскими ******** в Ямполе и Лимане окажутся в окружении. С нетерпением ожидаем еще одну партию расейского ленд-лиза и пополнение обменного фонда (скоро будем европалеты ручной работы в ЕС экспортировать).
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28.09.2022 15:50 Відповісти
Вони уже в стратегічній облозі. Хоч ваш план добрий
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28.09.2022 15:58 Відповісти
это называется оперативное окружение.
Что касается "моего" плана, то не исключаю, что я с ним опоздал на пару дней, и леса к северо-востоку от Ямполя уже насыщены группами наших ССО. Просто нужно подождать несколько дней, и всё станет понятно.
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28.09.2022 16:09 Відповісти
Диброва вроде уже наша, разве нет?
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28.09.2022 16:39 Відповісти
нет. Что бы была наша - туда надо заехать на броне через Колодязи - Заречное. А пока в Диброву можно попасть только своим пешком вброд через Донец с юга от Серебрянки. А за этим бродом, где уже утонуло немеряно кацапов, противник усиленно наблюдает на предмет сооружения понтонной переправы нашими войсками. Так что фактически и официально Диброва будет под нашим полным контролем уже после нейтрализации оккупантов в Ямполе и соответственно в Лимане.
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28.09.2022 16:56 Відповісти
 
 