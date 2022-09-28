Стрелковым боем остановлена ДРГ врага на Юге, - ОК "Південь"
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Оперативная обстановка на южнобугском направлении сложна и напряжена, но контролируется силами обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на строительство Оперативного командования "Південь".
Наши подразделения продолжают позиционные бои по улучшению и закреплению положения, а также огневой контроль вражеских объектов на временно оккупированной территории. Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника нет.
"С целью разведки наших позиций, расположения подразделений и вероятных направлений своих действий, в Бериславском районе враг направил диверсионно-разведывательную группу из 4 человек. Стрелковым боем ДРГ остановлена. Враг продолжает терроризировать мирные населенные пункты в тылу наших подразделений, оказывая огневое и психологическое давление. Снова ночь под обстрелы в Никопольском районе. Российские оккупационные войска выпустили около 50 реактивных и крупнокалиберных снарядов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам", - отмечают в ОК "Південь".
В результате обстрела повреждено более 10 частных усадеб, 7 хозяйственных сооружений, остановка общественного транспорта, легковые автомобили, линии электропередач и газопровода. Предварительно пострадавших нет.
5 реактивных управляемых ракет системы С-300 ночью враг выпустил по объектам промышленной инфраструктуры Николаева. Без потерь и пострадавших.
Также сообщается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено 144 огневых задач, в том числе по поражению районов сосредоточения вооружения и техники в Херсоне, уничтожению вражеского состава боеприпасов в Новоалександровской громаде Херсонщины.
В течение ночи, враг потерял 4 человека в живой силе и 1 военный автомобиль. Остальные потери врага дознаются.
6 вражеских кораблей продолжают маневрировать в Черном море вдоль южного побережья Крыма. Изготовлены 3 надводных ракетоносителя, снаряженные "Калибрами" в количестве 24 единицы.
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Что касается "моего" плана, то не исключаю, что я с ним опоздал на пару дней, и леса к северо-востоку от Ямполя уже насыщены группами наших ССО. Просто нужно подождать несколько дней, и всё станет понятно.